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Una decisión difícil: el Manchester United define su postura sobre una estrella del Barcelona

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Lista de alternativas tras el golpe de Hull

Manchester United no ha renunciado a su plan de fichar a Lewis Hall, pero acepta el hecho de que necesita explorar otras alternativas para la posición de lateral izquierdo durante las últimas semanas del periodo de fichajes.

El United estableció la incorporación de un nuevo lateral izquierdo como una de sus principales prioridades este verano, después de reforzar primero la línea del centro del campo, y Hall fue elegido como su opción preferida en una fase anterior del periodo de fichajes.

El portal Team Talk señaló que Hall sigue siendo muy valorado en Old Trafford, y que el internacional inglés está dispuesto a realizar el traspaso. Sin embargo, su club, el Newcastle United, se mantuvo firme en su postura y no dio ninguna señal de estar dispuesto a aceptar su salida.

Por lo tanto, el interés del United por Hall está en suspenso por el momento, y aunque pueden reconsiderar la situación después del verano, el director deportivo Jason Wilcox y su equipo de reclutamiento están evaluando ahora activamente otras posibilidades.

  • Las negociaciones con Raum

    Uno de los nombres que ya destacan en su lista es el de David Raum, jugador del Leipzig, ya que el sitio web TEAMtalk reveló a principios de este año que el internacional alemán cuenta con el interés del Manchester United.

    El futbolista de 28 años se considera una opción atractiva debido a su situación contractual. A Raum le quedan menos de 12 meses en su contrato actual y, a pesar de contar con una cláusula de rescisión de aproximadamente 34 millones de libras esterlinas, los intermediarios creen que sería posible negociar una operación por menos de 30 millones de libras esterlinas en caso de que no renueve el contrato.

    Según el mismo sitio web, Raum ya ha mantenido conversaciones con el Manchester United. Y lo más importante es que estaría encantado con la posibilidad de fichar por Old Trafford y competir con Luke Shaw por un puesto en el once titular.

    • Anuncios

  • Manchester United estudia varias opciones para la posición de lateral izquierdo

    Y Raum no es el único sustituto cuyo perfil se está estudiando para ocupar el puesto de lateral izquierdo.

    El sitio web afirmó que "Alejandro Baldé, jugador del Barcelona, fue evaluado junto a Hall y Nathaniel Brown en una etapa anterior del proceso de fichaje, pero los persistentes problemas de lesiones hacen que el United no considere actualmente a la estrella del Barcelona como una opción realista".

    También hay opciones más jóvenes bajo seguimiento, entre ellas Joaquín Seys, jugador del Club Brujas, Adrien Truffert, jugador del Bournemouth, y la joven estrella española Jorge Salinas, jugador del Racing de Santander.

    Por ello, el equipo de fichajes del Manchester United cuenta con una sólida lista de alternativas, aunque Hall sigue estando entre sus opciones.

    Y explicó: "La prioridad ahora es encontrar un lateral izquierdo que pueda reforzar la plantilla del entrenador Michael Carrick sin obligar al United a realizar un fichaje desorbitado, ya que la situación contractual de Raum lo convierte en una de las opciones más interesantes".

    Y concluyó: "Por ahora, Hall sigue siendo jugador del Newcastle, y el United acepta la posibilidad de tener que esperar, mientras Wilcox y su equipo de fichajes trabajan en estudiar las alternativas antes de las últimas semanas del periodo de traspasos".

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