Una decisión difícil: el Manchester United define su postura sobre una estrella del Barcelona

Manchester United no ha renunciado a su plan de fichar a Lewis Hall, pero acepta el hecho de que necesita explorar otras alternativas para la posición de lateral izquierdo durante las últimas semanas del periodo de fichajes.

El United estableció la incorporación de un nuevo lateral izquierdo como una de sus principales prioridades este verano, después de reforzar primero la línea del centro del campo, y Hall fue elegido como su opción preferida en una fase anterior del periodo de fichajes.

El portal Team Talk señaló que Hall sigue siendo muy valorado en Old Trafford, y que el internacional inglés está dispuesto a realizar el traspaso. Sin embargo, su club, el Newcastle United, se mantuvo firme en su postura y no dio ninguna señal de estar dispuesto a aceptar su salida.

Por lo tanto, el interés del United por Hall está en suspenso por el momento, y aunque pueden reconsiderar la situación después del verano, el director deportivo Jason Wilcox y su equipo de reclutamiento están evaluando ahora activamente otras posibilidades.