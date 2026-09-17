¡Una belleza digna de estudio! Dentro del plan maestro de la Roma supercargada para incomodar al campeón Inter

La Roma se ha convertido en la principal sorpresa de la Serie A tras una completa transformación física y mental bajo las órdenes de Gian Piero Gasperini. En una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport, el excentrocampista de la Roma Luigi Di Biagio elogió la evolución táctica agresiva del club.

Los métodos de alta intensidad de Gasperini han inculcado una mentalidad ganadora implacable en toda la plantilla.

«Siempre he dicho que la Roma podía ser una sorpresa: aposté por ellos el año pasado, y lo reiteraré este año para el Scudetto», dijo Di Biagio a La Gazzetta dello Sport. «Gasp realmente puede ponerles las cosas difíciles. La Roma es una sorpresa muy agradable y merece todo por lo que está haciendo».