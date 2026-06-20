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Real Racing Club de Santander v Real Valladolid CF - LaLiga HypermotionGetty Images Sport

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¿Un sustituto de Cancelo? Solo un obstáculo se interpone entre el Barcelona y una joya española

Fichajes
Barcelona
Racing Santander
J. Salinas
João Cancelo
España
Portugal

Una oferta saudí rechazada... y una reñida pugna entre los grandes de Europa

El Barcelona busca jóvenes talentos que aporten al proyecto deportivo a largo plazo. Por eso sigue de cerca a las promesas de España y Europa, y quiere fichar a uno de los más destacados antes de que aumente la competencia en el mercado.

Ahora sigue de cerca a un joven que, pese a su corta edad, ya brilla por su rendimiento y rápida evolución, y que atrae a otros clubes europeos.

  • Carrera europea: el Barcelona parte como favorito.

    El Barcelona sigue de cerca al joven defensa español Jorge Salinas, del Racing de Santander, Varios clubes europeos siguen su evolución, pero el Barça parte como favorito. El joven, que prefiere recalar en el Camp Nou pese a otras ofertas, destaca por su talento y regularidad.

    Destaca por su rendimiento con el Racing de Santander y su aportación al ascenso a La Liga. lo que ha llevado a clubes como el Newcastle United, el París Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Oporto, el Bolonia y el Eintracht de Fráncfort a seguir de cerca su situación.

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  • ¿Por qué lo quiere el Barcelona?

    El Barcelona valora el talento y las cualidades técnicas de Salinas, que lo hacen ideal para el futuro. Zurdo natural, puede actuar con igual eficacia como central o lateral izquierdo.

    Los ojeadores destacan su capacidad para construir el juego desde atrás, su seguridad con el balón y su serenidad bajo presión, además de su presencia física y espíritu competitivo, cualidades que encajan con los criterios del club para fichar defensas jóvenes.

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  • De Santander al centro de atención

    Salinas nació en Santander y se formó en Cantabria. En 2019 llegó a la cantera del Racing tras jugar en varios clubes locales.

    El club, consciente de su valor, le renovó hasta 2029 para blindarlo ante el interés de otros equipos. La temporada pasada dio el salto del filial al primer equipo y se hizo imprescindible, al tiempo que se erigía en pilar de la selección sub-19.

    El director deportivo del Racing, Xima Aragón, le pronostica un futuro en la Liga de Campeones.

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  • Una oferta saudí... y un único obstáculo para el acuerdo

    A pesar de la confianza mutua, el principal obstáculo para cerrar el acuerdo es el importe de la cláusula de rescisión, fijada por el Racing de Santander en unos 8 millones de euros.

    El Barcelona explora fórmulas de financiación para fraccionar el pago, mientras otros clubes europeos vigilan la operación. Además, en el club catalán valoran que Salinas haya rechazado una oferta millonaria de Arabia Saudí para seguir en Europa y crecer como jugador.

    Mientras siguen las negociaciones, el Barça parte con ventaja por la voluntad del jugador. Sin embargo, el Racing de Gijón asegura que no dejará marchar al jugador por menos de 16 millones, según fuentes del club citadas por «Mundo Dominion» y confirmadas por «Mundo Deportivo».

    Esa cifra entrará en vigor el 1 de julio, inicio del mercado, tras el ascenso del club a La Liga, momento en que se aplicarán las cláusulas modificadas. El Racing asegura que solo busca maximizar sus ingresos, aunque Salinas prioriza el Barça.

    Pese a ello, el Barça no quiere entrar en una subasta con Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Bolonia y Newcastle United, clubes también interesados.

  • ¿Un sustituto de Cancelo?

    El periódico añadía: «El Barcelona ve el posible fichaje de Salinas como una oportunidad para asegurarse su continuidad en el equipo en el futuro, pero no es un sustituto de João Cancelo, la primera opción para el puesto de lateral izquierdo. Al terminar su cesión, el portugués volverá el 1 de julio al Al-Hilal saudí, y el Barça deberá negociar su traspaso.

    Su agente, Jorge Mendes, decidirá si prioriza la oferta azulgrana e intenta rebajar el traspaso con el Racing. El Barça no quiere pagar los ocho millones de su cláusula, ya que podría dejarlo cedido en el Racing la próxima temporada para que siga creciendo en La Liga.

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