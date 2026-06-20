¿Un sustituto de Cancelo? Solo un obstáculo se interpone entre el Barcelona y una joya española

El Barcelona sigue de cerca al joven defensa español Jorge Salinas, del Racing de Santander, Varios clubes europeos siguen su evolución, pero el Barça parte como favorito. El joven, que prefiere recalar en el Camp Nou pese a otras ofertas, destaca por su talento y regularidad.

Destaca por su rendimiento con el Racing de Santander y su aportación al ascenso a La Liga. lo que ha llevado a clubes como el Newcastle United, el París Saint-Germain, el Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Oporto, el Bolonia y el Eintracht de Fráncfort a seguir de cerca su situación.

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