Un punto débil para Messi... ¿De qué debe tener cuidado Argentina ante Suiza?

Suiza tiene una defensa sólida, pero Argentina puede explotar los espacios que deja. Cuando Ricardo Rodríguez sube al ataque se crea un espacio entre él y Nico Elvedi, especialmente si el rival invierte rápido el juego o lanza un pase en profundidad. Lionel Messi puede aprovechar este espacio con sus pases precisos, mientras que Julián Álvarez o Lautaro Martínez atacan detrás de los centrales.

Además, en las jugadas a balón parado Suiza suele sobreexponer el área pequeña y, a veces, deja libre el área grande para los rebotes. Colombia lo aprovechó en octavos, y Argentina tiene delanteros hábiles para rematar en esa zona.

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La lesión de Yohan Manzambi obligó al técnico Yakin a cambiar su ataque: Fabian Rieder tiene mejor control de balón, pero menos velocidad e impacto individual que el joven jugador. Además, Denis Zakaria, Granit Xhaka y Miro Mehmedi ya tienen una amarilla, así que una más les excluiría de una eventual semifinal. Esto podría mermar su intensidad en los duelos individuales.

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