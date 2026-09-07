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«¡Un poco de magia brasileña!» - El ex del Chelsea Alexandre Pato apunta a desembarcar en Inglaterra
El consorcio de Pato recibe luz verde para la compra
Según la BBC, el exdelantero del Chelsea y de Brasil Alexandre Pato forma parte de un consorcio de inversión autorizado para adquirir una participación accionarial en el Northampton Town. Tanto el Independent Football Regulator (IFR) como la English Football League (EFL) han aprobado la adquisición propuesta.
Pato figura como inversor de Sports Alpha Capital (SAC), junto con la firma londinense Gemcorp Capital.
La noticia pone fin a meses de especulación después de que el club de League Two confirmara por primera vez las conversaciones con el grupo en abril, tras la retirada previa de SAC de las negociaciones con el Colchester United.
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El presidente elogia el riguroso proceso
El presidente del Northampton, Kelvin Thomas, dio la bienvenida a la autorización regulatoria y subrayó que el proceso incluyó amplias comprobaciones financieras y de antecedentes. Thomas destacó la auténtica pasión del consorcio por el fútbol y su presencia en los partidos recientes.
Expresó su optimismo en que los inversores aporten tanto estabilidad financiera como crecimiento estratégico al club.
«Este ha sido un proceso detallado y riguroso», dijo Thomas. «Con una importante representación brasileña dentro del grupo, también esperamos que puedan aportar un poco de emoción y talento brasileños».
Ambición sin deudas tras el descenso
La inversión propuesta llega en un periodo complicado para el Northampton Town tras su descenso a League Two. El club completó una campaña difícil, al terminar colista de League One la temporada pasada antes de informar de pérdidas antes de impuestos de algo menos de 3 millones de libras.
Thomas ya confirmó anteriormente que la inversión entrante eliminaría la deuda existente y proporcionaría unas bases financieras sólidas.
El exdelantero de Villarreal, Sao Paulo, Corinthians y Orlando City Pato, de 37 años, se retiró el año pasado y ahora da el salto a la propiedad de clubes junto a sus socios corporativos.
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La documentación final está en marcha.
Con las aprobaciones regulatorias ya aseguradas, el Northampton Town avanza para finalizar la documentación restante y completar la transacción.
El entrenador Chris Hogg, nombrado en mayo, sigue reconstruyendo su plantilla sobre el terreno de juego tras incorporar a 13 fichajes este verano, incluido el delantero Matty Warhurst, procedente del Manchester City.
Los detalles completos sobre la estructura final de la inversión y los principales inversores se anunciarán una vez que la transacción se cierre oficialmente.
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