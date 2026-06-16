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Karim Malim

Traducido por

Un nombre rechazado creó a un héroe inolvidable

FEATURES
Vozinha
España vs Cabo Verde
España
Cabo Verde
World Cup
Cabo Verde
España
EE. UU.

¡Una historia que empezó con Valdano y terminó con Vuzinja!

Al pitar el árbitro el final del partido en Atlanta, todas las miradas se centraron en el portero de Cabo Verde, Vozinha, que se plantó ante la portería como si llevara sobre sus hombros los sueños de una nación.

Las cámaras captaron a Fozinha, portero de Cabo Verde, rompiendo a llorar tras el histórico 0-0 ante una de las favoritas al título mundial de 2026.

Esas lágrimas no celebraban solo un resultado, sino un largo viaje de sufrimiento, paciencia y fe. Un trayecto que empezó en unas pequeñas islas del Atlántico y llegó hasta la mayor舞台 del fútbol mundial.

Mientras sus lágrimas caían, las gradas de Atlanta se volvían una fiesta. Miles de aficionados de Cabo Verde celebraron como si hubieran ganado el título, abrazándose, bailando y cantando, mientras los jugadores corrían por el campo para abrazar a sus compañeros en una imagen emotiva.

Ni el público neutral pudo resistirse: todos comprendieron que aquel partido superaba el fútbol y que una pequeña selección acababa de escribir un capítulo inolvidable en la historia de la Copa del Mundo.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    La noche de su vida frente al campeón de Europa

    Cabo Verde saltó al campo consciente del reto que suponía enfrentarse a España, campeona de Europa y una de las selecciones más completas técnicamente.

    Sin embargo, lo que ocurrió en el campo superó las expectativas. Desde el inicio España dominó, controló el balón y generó ocasiones, pero Fuzinha respondió en cada una.

    El veterano portero firmó la mejor actuación de su carrera: detuvo siete ocasiones claras, cerró todos los huecos y mantuvo su portería a cero, llevando a su selección al resultado más importante de su historia.

    Cada intervención se celebraba como un gol. Con el paso de los minutos, la confianza creció en los visitantes y la impaciencia se adueñó de los locales.

    Al terminar el partido 0–0, todos sintieron que Cabo Verde había logrado algo parecido a una victoria.

    • Anuncios
  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lágrimas por la familia

    Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, Fozinia explicó por qué lloró.

    El veterano portero recordó a sus abuelos, figuras clave en su vida, que fallecieron sin llegar a ver este momento histórico.

    Explicó que su recuerdo estaba muy presente al final del partido y que lo habían sido todo para él en su infancia.

    Además, recordó a su madre, quien no pudo viajar a Estados Unidos por problemas con el visado.

    Hubiera querido que ella estuviera en las gradas, pero no pudo viajar y eso intensificó aún más sus emociones.

    Además, atribuyó la fuerza de la selección de Cabo Verde a los lazos humanos y familiares entre los jugadores y subrayó que esa unidad les permitió competir contra una de las mejores selecciones del mundo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un sueño de décadas

    Para Fuzinia, jugar el Mundial no fue un simple paso, sino un sueño de la infancia que tardó años en cumplirse.

    El portero, nacido como Josimar Díaz, siguió un camino poco habitual:

    A diferencia de las estrellas que arrancan su carrera profesional muy jóvenes, Fozinha no debutó hasta los veinticinco años, en 2012.

    Sabía que el camino era difícil y que muchos creían que había perdido su oportunidad, pero se negó a rendirse.

    Admitió que pensó en dejar la selección, pero nunca renunció a su sueño.

    Esa fe inquebrantable le mantuvo en el campo hasta que llegó el momento que había esperado durante décadas.

  • FBL-AFR2010-EGY-NGRAFP

    El participante de mayor edad en el estreno

    Cuando Foziniya debutó con la selección de su país en el Mundial, no fue un estreno cualquiera.

    Con 40 años y 12 días, se convirtió en uno de los debutantes más veteranos en un Mundial.

    Solo le precedió el legendario portero egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en 2018 con más edad.

    Lejos de ser un obstáculo, su edad le aportó fuerza y experiencia, tal como mostró ante España. Demostró que la pasión y la determinación pueden desafiar al tiempo.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De una pequeña isla al mundo

    Cabo Verde, archipiélago frente a la costa occidental de África, tiene pocas oportunidades para desarrollar talento futbolístico.

    Fozinha creció en Mindelo y pronto afrontó su primer desafío: destacar como portero pese a su baja estatura.

    A pesar de su talento, muchos lo ignoraban por ese motivo. Sin embargo, la frustración no lo venció. Como muchos caboverdianos, viajó a Portugal en busca de una mejor oportunidad.

    Esa decisión marcó un antes y un después: le abrió las puertas del profesionalismo y le permitió jugar en Eslovaquia, Angola, Moldavia y Chipre, antes de asentarse en Portugal, donde hoy defiende los colores del Chaves.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un nombre con historia futbolística

    Incluso el nombre de Fozinha vincula al fútbol: su padre quería llamarlo Jorge Valdano, estrella argentina del Real Madrid.

    Las autoridades locales rechazaron la idea, así que optaron por Josimar, en honor al defensa brasileño que brilló en el Mundial de 1986.

    Casi cuatro décadas después, ese nombre vinculado al Mundial reapareció en el mismo escenario, pero con una nueva historia forjada por su portador.

    Su fama no se quedó en la cancha: tras su actuación heroica ante España se convirtió en un fenómeno en redes.

    En pocas horas, sus seguidores en Instagram saltaron de decenas de miles a millones, y su nombre acaparó las conversaciones de los aficionados.

    Al conocer la cifra, admitió estar sorprendido y reconoció que le costaba asimilar el interés generado tras el partido.

    Sin embargo, para él el éxito colectivo superó cualquier gloria personal: recordó que el premio al mejor del partido pertenecía a todos sus compañeros, fruto del trabajo en equipo y de sacrificios compartidos.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Una noche que pasó a ser de todos

    El protagonista no fue solo Fozinha; toda la selección de Cabo Verde lo fue.

    Los jugadores defendieron con valentía, mostraron disciplina y organización, y frenaron a una de las mejores delanteras del torneo. La afición también fue clave.

    Desde el primer minuto hasta el pitido final, corearon, animaron y ondearon banderas, seguros de la sorpresa.

    Al final, Cabo Verde dejó de ser un equipo modesto para convertirse en un ejemplo que inspiró a millones.

    En un fútbol dominado por potencias, este equipo de pequeñas islas atlánticas recordó que los sueños dependen de la fe, no del tamaño ni de la población.

    En el centro de todo estaba Fozinha, el portero de cuarenta años, que lloraba bajo los focos de Atlanta tras demostrar que los sueños tardan, pero nunca mueren.

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