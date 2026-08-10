El club deportivo NEOM continúa construyendo su identidad dentro del fútbol saudí en paralelo con el proyecto de desarrollo NEOM, en el noroeste del Reino, después de que el equipo incorporara nombres destacados como Alexandre Lacazette y Saïd Benrahma, y de que disputara ya una temporada completa en la Liga Profesional Saudí.

NEOM disputa actualmente sus partidos en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid, en Tabuk, con capacidad para unos 12.000 espectadores, hasta que se complete la construcción de su futuro estadio dentro del proyecto NEOM.

El club está vinculado al proyecto NEOM, que contempla el desarrollo de varios grandes proyectos en el noroeste de Arabia Saudí, entre ellos "The Line", el proyecto urbano que representa uno de los ejes principales de la visión de futuro de la región.

Se espera que el fútbol tenga presencia dentro de esta visión, ya que los planes de Arabia Saudí para albergar el Mundial 2034 incluyen el proyecto del estadio de NEOM, que se propone que tenga capacidad para más de 46.000 espectadores y que se convertirá en el estadio del club NEOM tras el torneo.

Eldiario español AS publicó el lunes un reportaje sobre el club saudí bajo el título "NEOM: un club de fútbol para una ciudad que aún no (está terminada)".