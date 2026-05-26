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¡Un año más! Alisson se quedará en el Liverpool pese al interés de la Serie A
El Liverpool confía en que Alisson se quede
Las especulaciones sobre el futuro de Alisson aumentaron tras el final de la Premier League, especialmente después de su regreso de la lesión contra el Brentford. Ese partido hizo temer a la afición del Liverpool que fuera su despedida.
Sin embargo, el Liverpool se muestra cada vez más seguro de que el internacional brasileño seguirá en Anfield la próxima temporada. La decisión del club de activar la renovación de su contrato a principios de este año refleja su intención de mantener al jugador de 33 años en la plantilla.
Pese a que la Juventus busca un nuevo portero y, según La Gazzetta dello Sport, ya habló de condiciones personales con el jugador a principios de mayo, aún no hay acuerdo entre los clubes.
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Romano desvela la postura del Liverpool
El experto en fichajes Fabrizio Romano asegura que el Liverpool quiere conservar a Alisson otro año. El club se lo ha comunicado al portero.
Romano escribió en X: «El Liverpool ha informado a Alisson de su deseo de retenerlo un año más. La Juventus le ofreció un contrato más largo, pero el Liverpool insiste en quedarse con él. Solo la posición del jugador podría cambiar la situación, pero el Liverpool quiere que se quede».
El Liverpool está decidido a retener a una de sus figuras clave
Aunque la Juventus ofrecería un contrato más largo, el Liverpool se mantiene firme. Un traspaso solo se daría si el jugador presiona para marcharse, pues el club no planea venderlo. El regreso de Alisson tras su lesión refuerza su valor de cara a la próxima temporada.
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Con muchas ganas de que llegue el Mundial con Brasil
Ahora la atención se centra en el fútbol internacional, ya que Alisson se une a la selección brasileña para el Mundial de Norteamérica. Sus buenas actuaciones probablemente mantengan el interés europeo en el portero. Por ahora, el Liverpool empezará la pretemporada con Alisson como titular, pese a los rumores de traspaso a Italia.