Tuttosport - Juventus, a la caza de un nuevo delantero: aparece Retegui

Retegui ya estuvo en el punto de mira de la Juventus el pasado enero, y su nombre ha vuelto a ponerse de moda en estos días, sobre todo ahora que la fractura de tibia sufrida el pasado 20 de abril es ya solo un mal recuerdo (el lunes marcó un doblete en la King's Cup ante Al Tal). Por el momento, Carnevali y sobre todo Ottolini, que le conoce de su etapa en Génova, estudian los costes, conscientes de que ningún club en Europa puede garantizarle el salario que percibe en la Saudi Pro League, es decir, 20 millones de euros netos por temporada. El exgoleador del Atalanta, que tiene contrato hasta 2029, volvería encantado a Italia y para alcanzar ese objetivo estaría dispuesto a rebajarse el sueldo. Tiene ganas de vestir la camiseta de un club prestigioso y de volver a estar bajo la lupa de la Italia de Mancini, el primero en creer en él.