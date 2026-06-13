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Chievo Verona v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Turín: Lucas Biglia podría unirse al cuerpo técnico de Ignazio Abate

Torino
Serie A

El excentrocampista de Lazio y Milan podría reunirse con Abate en Torino.

El Torino ha nombrado entrenador a Ignazio Abate,quien sustituye a Roberto D'Aversa y ha firmado hasta 2028. Estos días conforma su cuerpo técnico, en el que podría incluir a su excompañero en el Milan Lucas Biglia.

  • ¿BIGLIA Y ABATE SIGUEN JUNTOS?

    Según Gianluca Di Marzio, Biglia podría integrarse al cuerpo técnico de Abate. Fueron compañeros en el Milan entre 2017 y 2019 y mantienen una buena relación. Además, Biglia acaba de terminar su etapa como segundo entrenador del Anderlecht, entre julio de 2025 y febrero de 2026.

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  • TAMBIÉN PODRÍA LLEGAR RAIMONDI

    También suena el nombre de Gabriel Raimondi, actual entrenador del Mallorca,quien ya trabajó en el Torino como parte del cuerpo técnico de Sinisa Mihajlovic entre 2016 y 2018.