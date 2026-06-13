El Torino ha nombrado entrenador a Ignazio Abate,quien sustituye a Roberto D'Aversa y ha firmado hasta 2028. Estos días conforma su cuerpo técnico, en el que podría incluir a su excompañero en el Milan Lucas Biglia.
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Turín: Lucas Biglia podría unirse al cuerpo técnico de Ignazio Abate
¿BIGLIA Y ABATE SIGUEN JUNTOS?
Según Gianluca Di Marzio, Biglia podría integrarse al cuerpo técnico de Abate. Fueron compañeros en el Milan entre 2017 y 2019 y mantienen una buena relación. Además, Biglia acaba de terminar su etapa como segundo entrenador del Anderlecht, entre julio de 2025 y febrero de 2026.
TAMBIÉN PODRÍA LLEGAR RAIMONDI
También suena el nombre de Gabriel Raimondi, actual entrenador del Mallorca,quien ya trabajó en el Torino como parte del cuerpo técnico de Sinisa Mihajlovic entre 2016 y 2018.