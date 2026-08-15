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imago-sport-1080912961.jpgZUMA Press Wire

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Túnel oscuro: Álvarez, atrapado entre los rostros sombríos del Atlético

Fichajes
Primera División
Julián Álvarez
D. Simeone
Barcelona
Atlético Madrid
España
Argentina

Pasan los días y la cuestión sobre el futuro de Julián Álvarez sigue sin resolverse. El delantero argentino regresó esta semana a los entrenamientos con el Atlético de Madrid, con el objetivo de reafirmar su deseo de cumplir su sueño y fichar por el Barcelona.

Según la Cadena SER, el técnico argentino le comunicó durante la conversación que ambos mantuvieron el pasado miércoles que se mantiene firme en la postura del club madrileño, y le aseguró que contará con él la próxima temporada.

Tal como explicó la cadena ESPN, el entorno del jugador se siente "engañado y traicionado en su confianza" por parte del Atlético de Madrid. 

El club le pidió a Julián que, si quería marcharse, lo anunciara públicamente, y cuando lo hizo durante el Mundial, la postura del club madrileño se volvió aún más inflexible.

Miguel Ángel Gil Marín se negó a negociar con el Barcelona, y hasta el momento el club catalán no ha recibido ninguna respuesta del Atlético a la oferta que presentó por valor de 100 millones de euros como punto de partida para las negociaciones.

Álvarez sigue comprometido con el Atlético y no ha protagonizado ningún acto de rebeldía. No fue convocado para el partido amistoso ante el Olympique de Marsella, al igual que el resto de los internacionales que se incorporaron esta semana a los entrenamientos de Simeone, que son Baena, Llorente y Musso, pero este sábado regresó a entrenar con el grupo.

El diario "Sport" señaló que, pese a la profesionalidad de Álvarez, las caras largas y la ausencia de muestras de cordialidad y sintonía con sus compañeros en las imágenes captadas por "El Desmarque" revelan que el jugador no atraviesa un buen momento en absoluto. 

En cuanto al técnico Diego Simeone, como si el asunto no fuera con él, no parece especialmente interesado en resolver la situación.

  • Manchester United v Atletico de Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    El ejemplo de Luis Enrique difiere del de Simeone

    La postura de Simeone y del Atlético de Madrid respecto a Julián difiere mucho, por ejemplo, de la de Luis Enrique con Bradley Barcola.

    El técnico español fue preguntado por el futuro del extremo francés, y su respuesta no pudo ser más clara. Dijo en rueda de prensa: «Cuando un jugador no quiere jugar aquí o no muestra una sonrisa mientras está aquí, es mejor buscar otra solución».

    Esta manera de pensar, que otro entrenador como Pep Guardiola mostró en varias ocasiones a lo largo de su exitosa carrera como técnico, y que el Barcelona aplicó recientemente con Ferran Torres, difiere mucho del trato del Atlético de Madrid hacia Julián.

    Desde el lado del estadio Metropolitano, no existe deseo alguno de permitir la salida del delantero argentino, y el club lo ha dejado claro hasta ahora con palabras y actitudes.

    Veremos si el guion de este asunto cambia de forma sorpresiva durante los próximos días.

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