Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, pidió a sus jugadores que «no perdieran los nervios», pese a los turbulentos preparativos antes del partido contra México en los octavos de final del Mundial.
La delegación inglesa llegó a la capital el viernes, en medio de la incertidumbre sobre el horario del partido del domingo en el Estadio Azteca, pues la FIFA había valorado adelantar el encuentro seis horas por seguridad y por pronóstico de fuertes tormentas eléctricas, antes de confirmar el horario original.
Además, el equipo inglés trató de mantener en secreto su hotel tras la queja de Ecuador ante la FIFA por acoso con fuegos artificiales la noche anterior a su derrota 2-0 contra México.