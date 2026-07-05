Al ser preguntado por los complejos preparativos, Tuchel afirmó: «Como suele ocurrir, hay mucho revuelo. Cuando estás dentro de la burbuja, el ambiente es muy tranquilo y estable, y la concentración es máxima».

Y añadió: «Cuanto más importantes son los partidos y los eventos, más ruido hay, y la preparación se vuelve más tranquila. Creo que los jugadores no estaban al corriente de la posibilidad de que se cambiara la hora de inicio del partido, y este ejemplo os ilustra perfectamente la necesidad de no perder los nervios».

No podemos cambiarlo: tras tres horas y media de vuelo llegas a México y el horario no varía. No vale la pena alterarse. La altitud y el público local son realidades que no nos favorecen.

El técnico alemán concluyó: «Debemos superar estos obstáculos, pero tenemos el espíritu, el compromiso y la unión del grupo para lograrlo. Por eso soy optimista. Sabemos lo que nos espera; los jugadores lo sentirán mañana cuando la energía inunde el campo. Ahí radica la belleza: estamos centrados en lo que podemos controlar».