Trevisani: «Juventus, un partido espantoso, uno de los peores que recuerdo»

El conocido periodista y comentarista continúa: «¿En qué vida ha tenido Spalletti el 13.º ataque de la Serie A cuando entrenaba a un equipo? Nunca. Podemos decir de todo sobre Spalletti, de todo, menos que sea un entrenador defensivo», recoge TuttoJuve.com. «Francamente, ver a esta Juventus con estas cifras ofensivas me hace pensar que, en cualquier caso, en estos 2 años, entre Openda, David, Kolo Muani y Woltemade, no le han puesto precisamente en las mejores condiciones para jugar al fútbol».