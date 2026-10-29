Riccardo Trevisani, desde los estudios de Sportmediaset, comenta la derrota de la Juventus en Marassi ante el Genoa: «Creo que el adjetivo adecuado para el partido de la Juve es espantoso. Ha sido una de las peores versiones de la Juventus que recuerdo, pero diré una cosa: la Juve tiene el decimotercer ataque».
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Trevisani: «Juventus, un partido espantoso, uno de los peores que recuerdo»
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El conocido periodista y comentarista continúa: «¿En qué vida ha tenido Spalletti el 13.º ataque de la Serie A cuando entrenaba a un equipo? Nunca. Podemos decir de todo sobre Spalletti, de todo, menos que sea un entrenador defensivo», recoge TuttoJuve.com. «Francamente, ver a esta Juventus con estas cifras ofensivas me hace pensar que, en cualquier caso, en estos 2 años, entre Openda, David, Kolo Muani y Woltemade, no le han puesto precisamente en las mejores condiciones para jugar al fútbol».
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