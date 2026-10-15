Solo 2 minutos en el campo esta temporada, un problema de espalda sin especificar que ha vuelto a condicionarlo y la decisión de dejarlo fuera de la lista para la Champions. También el tercer año de Federico Chiesa con la camiseta del Liverpool ha empezado de la peor manera y esta vez, a diferencia de lo que hizo en los dos últimos veranos, la idea de marcharse ya en enero ha empezado a cobrar fuerza en la mente del exjugador de la Juventus. Y entre los posibles destinos, un regreso a la Serie A es el que más se perfila en el horizonte.
Tres clubes de la Serie A tientan a Chiesa para enero
TRES CLUBES DE LA SERIE A SEGUIDOS
Según informaron Caught Offside en Inglaterra y varios diarios locales de Liverpool, después de que en verano se abriera la puerta a un regreso a la Serie A e incluso a la Juventus, Iraola y el jugador decidieron darse una nueva oportunidad que, sin embargo, a día de hoy no se ha concretado.
Así, el camino queda despejado en enero para Inter, Lazio y Atalanta, los tres clubes que, según los medios ingleses, más intención tienen hoy de hacer un intento por Chiesa.
TRES OPCIONES DIFERENTES
La opción del Atalanta es, en realidad, complicada por la difícil relación con Cristiano Giuntoli, mientras que el Inter se plantearía ir a por él si Luis Henrique se marcha. Para la Lazio, en cambio, el problema sería económico: su elevado salario de más de 6 millones por temporada pondría en peligro el precario equilibrio de las cuentas del club.
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