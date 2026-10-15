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cm grafica chiesa liverpool
Emanuele Tramacere
Traducido por

Tres clubes de la Serie A tientan a Chiesa para enero

Fichajes
F. Chiesa
Inter Milán
Lazio
Atalanta
Liverpool
Juventus

El extremo italiano no tiene sitio en el Liverpool.

Solo 2 minutos en el campo esta temporada, un problema de espalda sin especificar que ha vuelto a condicionarlo y la decisión de dejarlo fuera de la lista para la Champions. También el tercer año de Federico Chiesa con la camiseta del Liverpool ha empezado de la peor manera y esta vez, a diferencia de lo que hizo en los dos últimos veranos, la idea de marcharse ya en enero ha empezado a cobrar fuerza en la mente del exjugador de la Juventus. Y entre los posibles destinos, un regreso a la Serie A es el que más se perfila en el horizonte.

  • TRES CLUBES DE LA SERIE A SEGUIDOS

    Según informaron Caught Offside en Inglaterra y varios diarios locales de Liverpool, después de que en verano se abriera la puerta a un regreso a la Serie A e incluso a la Juventus, Iraola y el jugador decidieron darse una nueva oportunidad que, sin embargo, a día de hoy no se ha concretado.

    Así, el camino queda despejado en enero para Inter, Lazio y Atalanta, los tres clubes que, según los medios ingleses, más intención tienen hoy de hacer un intento por Chiesa.

  • TRES OPCIONES DIFERENTES

    La opción del Atalanta es, en realidad, complicada por la difícil relación con Cristiano Giuntoli, mientras que el Inter se plantearía ir a por él si Luis Henrique se marcha. Para la Lazio, en cambio, el problema sería económico: su elevado salario de más de 6 millones por temporada pondría en peligro el precario equilibrio de las cuentas del club.

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