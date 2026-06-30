El Ouahdi, lateral derecho del Genk, es una opción seria para el PSV. Según Voetbal International, el defensa marroquí es favorito para sustituir a Dest, aunque no descarta el interés de clubes más grandes por el jugador de 24 años.
El Ouahdi, ahora con Marruecos en el Mundial, se parece a Dest: es bajo, ágil, maniobrable y explosivo, aunque no tan rápido. Aun así, su velocidad y ímpetu le bastan para sorprender a los rivales y aprovechar los espacios.DAZN Pro LeagueDAZN Pro League
Como muchos jugadores, en los últimos años pasó de extremo a lateral derecho, por lo que conserva las cualidades de un atacante. Sus números lo confirman: esta temporada, como lateral, ha marcado ocho goles y realizado 70 disparos, 24 de ellos a puerta, más que cualquier otro lateral derecho en la Pro League belga.
Al igual que Van Rooij, es una amenaza en ataque, pero de otro modo: destaca en el uno contra uno y, en eso, se asemeja a Dest. A menudo busca al rival, lo supera y crea peligro con regates o combinaciones rápidas, como se ve en el ejemplo.Ziggo SportZiggo Sport
Defensivamente son parecidos: sin un físico imponente, compensan con explosividad y garra. Por ello, El Ouahdi destaca tanto en el aspecto ofensivo como en el número de intercepciones y acciones defensivas. Su mayor debilidad son los balones aéreos: solo gana el 41,3 % de sus duelos.
Según Transfermarkt, su valor es de 17 millones de euros, lo que obligaría al PSV a reinvertir gran parte de los 25 millones del traspaso de Dest.