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Martinez, Van Rooij en El OuahdiVoetbalzone
Daily Loos

Traducido por

Tres candidatos serios para suceder a Sergiño Dest en el PSV

FEATURES
Analysis
PSV Eindhoven
S. Dest
B. van Rooij
Z. El Ouahdi
A. Martinez

La salida de Sergiño Dest del PSV parece inminente tras el interés del Bayer Leverkusen. Así, el club de Eindhoven busca un nuevo lateral derecho y ya circulan los primeros nombres.

Voetbalzone ha analizado alternativas serias y evaluado si encajan en el perfil que deja Dest en el PSV. Se mencionan a Arnau Martínez (Girona), Bart van Rooij (FC Twente) y Zakaria El Ouahdi (KRC Genk). ¿Cuál se ajusta mejor al estilo del campeón y puede reemplazar a Dest?

  • ¿Qué tipo debe ser?

    Si el PSV busca un reemplazo para Dest, debe considerar el perfil que deja, especialmente dentro del estilo de juego de Peter Bosz.

    Dest destaca por su proyección ofensiva: incursiones en profundidad, desmarques por las bandas y combinaciones rápidas. Su velocidad, técnica y movimientos le permiten generar peligro constante. Los números lo confirman: acumula muchas ocasiones creadas, numerosos regates y pases acertados, y ya suma ocho asistencias en todas las competiciones. Nada mal para un lateral.

    Dest analyse 1Ziggo Sport

    Sin embargo, Bosz no solo exige que sus laterales generen peligro por las bandas, ya que no todos los extremos son iguales. Tanto el lateral izquierdo como el derecho deben actuar ocasionalmente por dentro, sobre todo para liberar al extremo derecho en un uno contra uno. Por eso se exige un jugador polivalente, rápido, explosivo y con calidad técnica. Dest cumplía con todo ello y ofrecía a Bosz varias opciones tácticas.

    Dest analyse 2PSV


    • Anuncios

  • Arnau Martínez

    El periodista especializado en fichajes Matteo Moretto ya reveló la semana pasada que el PSV está interesado en el capitán del Girona, Arnau Martínez. Tras el descenso del Girona de LaLiga, muchos jugadores buscan cambiar de equipo y varios clubes, entre ellos el PSV, quieren aprovechar la situación.

    En lo que respecta a Martínez, sabemos que, al menos en un aspecto, cumple con los requisitos de Bosz. Y es que Martínez ha jugado con frecuencia como «defensa invertido» a las órdenes de Míchel, el actual entrenador del Ajax. Esta temporada también ha actuado como central o mediocentro, por lo que ya está acostumbrado a jugar en el eje del campo.

    Dest analyse 3Ziggo Sport

    En el Girona no llegaba tan arriba como Dest en el PSV, pero Bosz suele usar a un lateral como centrocampista en la construcción del juego, como hizo Anass Salah-Eddine contra el Nápoles.

    Dest analyse 4Ziggo Sport

    A su favor tiene la técnica adquirida en la cantera del Barcelona, que le permite salir airoso de apuros gracias a un gran primer control y buena conducción bajo presión.


    Físicamente, sin embargo, el PSV perdería algo: Martínez no es lento, pero carece de la velocidad y explosividad de Dest. Iniciará menos regates y buscará menos el uno contra uno.

    En defensa, sin embargo, resulta sólido: según Fotmob, la temporada pasada interceptó muchos balones y ganó duelos tanto en el suelo como en el aire; sobre todo en el juego aéreo, será una mejora respecto a Dest.

    Además, tras el descenso del Girona, su cláusula de rescisión lo sitúa en torno a los 7,5 millones de euros, un precio atractivo para el PSV.


  • Bart van Rooij


    Tras su gran temporada en el Twente, no extraña que se relacione a Van Rooij con un fichaje por el PSV. Ya declaró a Voetbal International estar abierto a una nueva aventura en Eindhoven: «Sin duda, esa sería una opción para mí».

    Sus números confirman que ha completado una gran temporada. El lateral derecho de 25 años sobresalió en varios aspectos y superó a muchos compañeros en defensa y ataque.

    En ataque se asemeja a Dest: ambos se proyectan con frecuencia y generan peligro. De hecho, Van Rooij ha creado más ocasiones que el lateral del PSV, incluso por cada 90 minutos. Su mayor arma es la profundidad.

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    Al igual que Dest, es audaz y presiona a los rivales con desmarques por dentro y por fuera. Además, ha jugado con frecuencia por dentro, en parte porque el Twente cuenta con Daan Rots, especialista en el uno contra uno en la banda. Por ello, se siente cada vez más cómodo en el eje, más arriba en el campo.

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    En definitiva, Van Rooij es un sucesor ideal de Dest en ataque. Sin embargo, algo que Martínez sí tiene y que a Van Rooij quizá le falte es la capacidad de actuar como lateral invertido. En el Twente lo hacía solo en la última fase de la construcción, mientras que en el PSV a veces se usa al lateral como centrocampista desde el inicio. Aún se desconoce si Van Rooij se siente cómodo con el balón para asumir ese rol.

    Según Transfermarkt, su fichaje rondaría los diez millones de euros.


  • Zakaria El Ouahdi

    El Ouahdi, lateral derecho del Genk, es una opción seria para el PSV. Según Voetbal International, el defensa marroquí es favorito para sustituir a Dest, aunque no descarta el interés de clubes más grandes por el jugador de 24 años.

    El Ouahdi, ahora con Marruecos en el Mundial, se parece a Dest: es bajo, ágil, maniobrable y explosivo, aunque no tan rápido. Aun así, su velocidad y ímpetu le bastan para sorprender a los rivales y aprovechar los espacios.

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    Como muchos jugadores, en los últimos años pasó de extremo a lateral derecho, por lo que conserva las cualidades de un atacante. Sus números lo confirman: esta temporada, como lateral, ha marcado ocho goles y realizado 70 disparos, 24 de ellos a puerta, más que cualquier otro lateral derecho en la Pro League belga.

    Al igual que Van Rooij, es una amenaza en ataque, pero de otro modo: destaca en el uno contra uno y, en eso, se asemeja a Dest. A menudo busca al rival, lo supera y crea peligro con regates o combinaciones rápidas, como se ve en el ejemplo.

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    Defensivamente son parecidos: sin un físico imponente, compensan con explosividad y garra. Por ello, El Ouahdi destaca tanto en el aspecto ofensivo como en el número de intercepciones y acciones defensivas. Su mayor debilidad son los balones aéreos: solo gana el 41,3 % de sus duelos.

    Según Transfermarkt, su valor es de 17 millones de euros, lo que obligaría al PSV a reinvertir gran parte de los 25 millones del traspaso de Dest.


  • Conclusión

    Cada jugador tiene sus pros y sus contras: liderazgo, precio y cualidades. Martínez es el más versátil y barato, pero le falta velocidad y explosividad. Van Rooij destaca en ataque y conoce la Eredivisie, pero sufre en el centro del campo bajo presión. El Ouahdi se parece más a Dest en el uno contra uno y aporta más ataque, pero es el más caro.

    Además, no hay certeza de que alguno de ellos reemplace a Dest, pues el PSV evalúa otras opciones.

    ¿Quién crees que podría reemplazar a Dest en PSV y por qué? Cuéntanos en los comentarios.