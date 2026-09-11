Andreas Christensen ha comenzado a superar poco a poco su propio calvario, ya que el central danés fue titular y disputó los 90 minutos en el inicio de la andadura del Barcelona en la Liga de Campeones de Europa, durante la contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en el estadio Spotify Camp Nou.

El diario Sport señaló que el partido tuvo una importancia especial para Christensen, pues el jugador danés disputó en un solo encuentro más minutos de los que jugó durante toda la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, ya que en la edición 2025-2026 participó en tan solo 4 partidos, con un total de 77 minutos.

Ahora, sin embargo, el panorama es completamente distinto, pues Christensen realizó toda la pretemporada con el equipo y fue titular en dos de las tres primeras jornadas de LaLiga española, frente al Elche y el Rayo Vallecano, disputando los 90 minutos en ambos encuentros. Después jugó algo más de media hora en el estadio de Mestalla ante el Valencia, antes de regresar al once titular en el arranque de la andadura europea.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora