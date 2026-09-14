Tras la polémica arbitral en el derbi de Mánchester, Rooney estalla: "Basta de VAR, es horrible"

Wayne Rooney carga contra el VAR tras la controvertida derrota del Manchester United ante el Manchester City por 1-0 en Old Trafford. El derbi lo decidió el gol de Erling Haaland, anulado inicialmente por fuera de juego y luego validado tras la intervención del VAR.





La decisión, sin embargo, ha generado serias dudas: en la jugada, Enzo Fernandez, en posición de fuera de juego (considerado no activo), habría influido en el portero del United. La propia Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) admitió posteriormente el error, al reconocer que el VAR debería haber sugerido al árbitro una revisión en el monitor, y se disculpó con el Manchester United.







