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rooney(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Tras la polémica arbitral en el derbi de Mánchester, Rooney estalla: "Basta de VAR, es horrible"

W. Rooney
Manchester United
Manchester City
E. Haaland

El exdelantero del Manchester United opina tras la polémica arbitral en el derbi de Mánchester

Wayne Rooney carga contra el VAR tras la controvertida derrota del Manchester United ante el Manchester City por 1-0 en Old Trafford. El derbi lo decidió el gol de Erling Haaland, anulado inicialmente por fuera de juego y luego validado tras la intervención del VAR.


La decisión, sin embargo, ha generado serias dudas: en la jugada, Enzo Fernandez, en posición de fuera de juego (considerado no activo), habría influido en el portero del United. La propia Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) admitió posteriormente el error, al reconocer que el VAR debería haber sugerido al árbitro una revisión en el monitor, y se disculpó con el Manchester United.



  • Rooney, furioso, llegó incluso a pedir la abolición del VAR en la Premier League: "Estoy harto del VAR. Es horrible. Le quita toda la emoción y la energía al fútbol. No reconocer que Fernández estaba en fuera de juego es sencillamente desconcertante".


    El gol de Haaland no fue el único episodio controvertido del derbi: Phil Foden fue expulsado por una patada a Bruno Fernandes. También el entrenador del City, Enzo Maresca, admitió que la roja era correcta, aunque sostuvo que Fernandes también habría merecido la expulsión por su implicación en la acción.


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