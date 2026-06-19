Tras 10 000 días, el león de Marruecos busca vengarse de Escocia

Marruecos plantó cara a Brasil en su debut en el Mundial 2026 y rozó la victoria, pero eso ya pasó.

Ahora, la cuarta del Mundial 2022 se prepara para medirse a Escocia en la segunda jornada del grupo.

Escocia venció 1-0 a Haití y cuenta con el respaldo de su afición.

Marruecos confía en la magia de su joven estrella Ayub Bouadi, ya seguido por varios clubes en busca de talentos.

Bouadi recibió elogios tras su actuación ante Brasil, pero no es el único baluarte: Yassine Bounou salvó a los Leones del Atlas en más de una ocasión ante la Canarinha.