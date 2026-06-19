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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tras 10 000 días, el león de Marruecos busca vengarse de Escocia

FEATURES
Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
Y. Bounou
Escocia
Marruecos

Marruecos plantó cara a Brasil en su debut en el Mundial 2026 y rozó la victoria, pero eso ya pasó.

Ahora, la cuarta del Mundial 2022 se prepara para medirse a Escocia en la segunda jornada del grupo.

Escocia venció 1-0 a Haití y cuenta con el respaldo de su afición.

Marruecos confía en la magia de su joven estrella Ayub Bouadi, ya seguido por varios clubes en busca de talentos.

Bouadi recibió elogios tras su actuación ante Brasil, pero no es el único baluarte: Yassine Bounou salvó a los Leones del Atlas en más de una ocasión ante la Canarinha.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Bono, pieza clave en los logros de Marruecos.

    El diario «AS» destacó el papel clave de Bono en los logros de Marruecos de la última década.

    En el Mundial 2022 sorprendió al mundo al detener penaltis ante España en octavos y dejar su portería a cero frente a Portugal en cuartos.

    De aquella generación siguen en el once titular los laterales Achraf Hakimi y Nasser Mazraoui, y el mediapunta Ezzedine Ounahi, mientras que Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri ya no están convocados.

    Escocia busca ganar para asegurar su pase a dieciseisavos tras vencer a Haití en la primera jornada.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Escocia busca la revancha ante los Leones del Atlas

    Escocia busca revancha ante Marruecos mañana en la segunda jornada del Mundial 2026.

    Ambos se midieron en 1998, con triunfo marroquí 3-0.

    Según Sky Sports, el equipo de Steve Clark busca vengarse tras una espera de 10 000 días.

    Aclaró que aquella derrota por 0-3 en Francia 1998 marcó el inicio de su regreso a las competiciones internacionales.

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