No solo el trasfondo sobre su posible regreso a los terrenos de juego a los 48 años y los relatos de los inicios de la relación con Noemi Bocchi en el libro "Más allá", editado por Cairo Editore y en el que Francesco Totti cuenta mucho de su vida futbolística y no solo de eso. El adelanto publicado por la Gazzetta dello Sport se detiene en la relación con Luciano Spalletti y en cómo se ha roto el hielo, aunque la relación todavía no se ha recompuesto del todo.
Totti: «Spalletti no se ha portado muy bien conmigo. Haremos las paces si...»
NO HEMOS HABLADO DURANTE 6 AÑOS
Las condiciones ideales para la paz entre Luciano Spalletti y yo están en construcción, día tras día. Digamos que hemos emprendido un camino más allá del silencio que había. De dónde nace nuestra ruptura no lo repetiré aquí, lo saben hasta los marcianos. Lo que vino después es interesante.
Desde el 28 de mayo de 2017, día de mi retirada forzada, y durante más de seis años, no nos hemos vuelto a ver ni a hablar. Ninguno de los dos sentía la necesidad del otro. Caminos separados. En noviembre de 2023 algo empezó a moverse.
EL PAPEL DE SCALA Y LA SELECCIÓN ITALIANA
Me llamó Vito Scala, el amigo de siempre. «Frà, ¿sabes que Italia, el 17, juega en Roma contra Macedonia?». «Eh, ¿qué pasa?». «Una delegación de Italia irá de visita al Bambino Gesù». Es decir, al hospital pediátrico al que de vez en cuando, sin decírselo a nadie, paso a saludar a los pacientes más jóvenes.
«Hacen bien». «Mira, Frà, deberías ir tú también». «¿Por qué, Vito?». «Porque será un bonito momento. Estarán el presidente de la federación, Gabriele Gravina, tu amigo Gigi Buffon, Giovanni Di Lorenzo, también viene Angelo Peruzzi. Y…». «¿Y?». «Y el seleccionador de Italia». Es decir, Luciano Spalletti. «No». No quería saber nada del tema. «Frà, piénsalo…».
EL DESHIELO EN EL BAMBINO GESÙ
Y de hecho lo pensé, y entendí que está bien ser egoísta, protegerse del dolor y esconder las heridas, pero no a costa de otros. «Vito, vale». Cierras un ojo y escuchas al corazón. Intentas dejar de lado las cosas que han pasado por una causa noble.
Así que acepté la invitación, total, tarde o temprano tenía que pasar. El mundo del fútbol es pequeño. O lo saludo, o le doy un cabezazo. Llegué antes que él, aquel día. En scooter. Entré en el portal. En medio de todo aquel caos, Vito se puso serio: «Están llegando».
Yo con chaqueta de cuero, él con traje oscuro. El presidente Gravina se lució: «Él es Luciano Spalletti…». Y, hay que decirlo, pronunció las palabras adecuadas para quitar hierro al asunto: «Desde el lado del corazón, ¿te doy un abrazo? Desde el lado del corazón, venga…». Un choque de manos rápido. Un abrazo. Fue un gesto fugaz, nada más.
No sentí nada, todavía no era amor. Ni un estremecimiento, ni un escalofrío, nada de nada. Lo volví a ver en el Olímpico de Roma, el 14 de mayo de 2025, final de la Copa Italia ganada por el Bolonia contra el Milan. «¿Cómo va?». «Todo bien, ¿y tú?». «Bien, gracias». «Ciao». «Ciao». Las cosas de siempre, sin entusiasmo. Después, desaparecidos.
EL ANUNCIO DE LA PAZ
Hasta que Damiano Biondi dio señales de vida con una propuesta. «Te querrían para el spot de Amaro Montenegro». «Qué bien». «Vale. Luego me dicen que estaría muy bien que lo rodaras con…». «¿Con?». «Con Spalletti».
«Espera, igual hay interferencias. ¿Con quién?». «Con Spalletti…». «No, te aprecio, pero no puedo. Si me lo encuentro lo saludo por respeto, por educación, pero de verdad que no puedo». La verdad es que, en el fondo, algo me picaba la curiosidad.
El tira y afloja duró un mes. No estaba del todo convencido, pero al final cedí. Como localización se eligió una zona de Roma que todos llaman I Ponti. Llegué en moto, era muy temprano por la mañana. Cada uno tenía su caravana para cambiarse y maquillarse. Me bajé de la mía y me encaminé hacia la de Spalletti. Llamé a la puerta. «Abre, ¿te da miedo?». Bajó, nos abrazamos, algo ligeramente más verdadero que lo del Bambino Gesù.
«Francesco, ¿estás contento de hacer el spot conmigo?». «No veía la hora. De todos modos me tiene que dar las gracias, míster. Si yo hubiera dicho que no, a usted tampoco lo habrían cogido». En una pausa del rodaje, una viejecita se asomó a un balcón y le gritó a Spalletti: «Aò, no juegues con el capitán, que ese es nuestro. Ten cuidado. Nosotros no lo olvidamos». Asistencia clamorosa. «Míster, tenga cuidado de verdad, que si aquí hago saltar la ignorancia acaba mal».
Hemos trabajado juntos dos días, ha servido, nos hemos soltado, hemos sonreído, de esas sonrisas espontáneas, no forzadas. Me he divertido. Debo decir que he salido de ello más sereno.
En el verano de 2026 rodamos un segundo, durante tres días en la finca de Spalletti, en la Toscana. Una noche nos encontramos a la mesa junto a otras personas.
Hablé yo, dirigiéndome a todos: «Como entrenador era uno de los más fuertes, conmigo no se ha comportado muy bien…».
«No, Francesco, toda la culpa es tuya, eres tú quien quiso mi mal y me echó de la Roma».
«Pero ¿qué dices, míster? Lo hiciste todo tú solo».
Tampoco salimos de ahí entonces, pero el ambiente era decididamente más amistoso. De anuncio en anuncio estamos eliminando los residuos. Hemos empezado un fuerte proceso de acercamiento. Cuando nos contemos toda la verdad, nada más que la verdad, yo le pondré una piedra encima de manera definitiva. Podremos volver a ser los de antes. Y después de la verdad, brindaremos por la nuestra. Amaro Spalletti, sabor verdadero.
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