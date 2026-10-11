El Tottenham respalda plenamente a De Zerbi y no tiene planes de hacer un cambio de entrenador, según TEAMtalk. El club del norte de Londres ha sufrido un difícil inicio de la nueva temporada de la Premier League, sin lograr ganar ninguno de sus seis primeros partidos.

A pesar de los decepcionantes resultados iniciales, la cúpula de los Spurs mantiene una confianza total en el italiano. Cree que una mejora significativa en la forma está a la vuelta de la esquina y sigue convencida de que es el hombre adecuado para liderar su proyecto.

De Zerbi también está tranquilo respecto a su posición y sigue totalmente comprometido con el cargo. El informe insiste en que no existe preocupación alguna por que el exentrenador del Brighton se marche de la situación actual.