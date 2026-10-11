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Tottenham toma la decisión final sobre el futuro de Roberto De Zerbi tras un desastroso comienzo
El Tottenham respalda a su hombre
El Tottenham respalda plenamente a De Zerbi y no tiene planes de hacer un cambio de entrenador, según TEAMtalk. El club del norte de Londres ha sufrido un difícil inicio de la nueva temporada de la Premier League, sin lograr ganar ninguno de sus seis primeros partidos.
A pesar de los decepcionantes resultados iniciales, la cúpula de los Spurs mantiene una confianza total en el italiano. Cree que una mejora significativa en la forma está a la vuelta de la esquina y sigue convencida de que es el hombre adecuado para liderar su proyecto.
De Zerbi también está tranquilo respecto a su posición y sigue totalmente comprometido con el cargo. El informe insiste en que no existe preocupación alguna por que el exentrenador del Brighton se marche de la situación actual.
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La directiva descarta una reacción precipitada
El mensaje desde dentro del club es claro, con el Tottenham decidido a dar a De Zerbi el tiempo y el respaldo necesarios para lograr progresos. La situación actual no es la que la cúpula imaginaba tras un ajetreado mercado de fichajes de verano.
Sin embargo, las dificultades iniciales no provocarán una reacción precipitada ni eclipsarán el proyecto más amplio. TEAMtalk informa de que el club confía en que los resultados mejorarán una vez que el equipo encuentre regularidad bajo su liderazgo.
La directiva del Tottenham quiere que De Zerbi tenga la oportunidad de trabajar con su plantilla renovada. Está convencida de que las recientes inversiones acabarán traduciéndose en una mejora del rendimiento sobre el terreno de juego.
Recordando la salvación de la temporada pasada
De Zerbi heredó una situación difícil cuando llegó al Tottenham a finales de marzo de la pasada temporada. El club luchaba por conservar su condición de equipo de la Premier League en medio de una campaña complicada.
Con el encargo de mantener al Tottenham en la máxima categoría y con poco tiempo para implantar sus ideas tácticas, el italiano logró asegurar la permanencia. Este logro dio al club una oportunidad crucial para reconstruirse de cara a la nueva temporada.
Esa salvación no ha caído en el olvido para la cúpula del Tottenham. Siguen considerando su trabajo al final de la pasada temporada como un factor vital a la hora de evaluar su posición actual, y se niegan a abandonar sus planes a la primera señal de adversidad.
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Se prioriza la estabilidad sobre grandes cambios
El Tottenham asumió un enorme compromiso económico con De Zerbi durante el verano, al gastar mucho en numerosos fichajes para corregir áreas de debilidad. La magnitud de ese gasto pone de relieve por qué el club desea mantener la estabilidad en lugar de plantearse otro cambio en el banquillo. Destituir a De Zerbi supondría el riesgo de alterar el trabajo realizado durante el verano, con el técnico todavía integrando a sus nuevas incorporaciones.
La directiva cree que la continuidad será vital a medida que los nuevos fichajes se asienten y las ideas tácticas de De Zerbi queden firmemente consolidadas. Aunque los primeros resultados han generado presión sin duda, el Tottenham sigue convencido de que su trabajo reciente acabará dando el resultado deseado.
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