Ferran Torres decidió, este verano, cambiar de aires, ya que dejó el Barcelona después de 4 temporadas y media con el conjunto catalán, para vivir una nueva aventura con el Paris Saint-Germain, que pagó cerca de 50 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El diario Sport señaló que Torres empezó su andadura con el París de la mejor manera posible, marcando dos goles en su primer partido con el equipo francés, ante el Rennes.

Al ser preguntado sobre si esta temporada representa una oportunidad para demostrar su nivel con el club parisino, el exjugador del Barcelona aclaró: "No para demostrar nada, sino simplemente para ser feliz, disfrutar sobre el terreno de juego, intentar dar lo máximo de mí y ayudar al equipo a seguir ganando títulos".

El delantero español también explicó cómo comenzó el interés del Paris Saint-Germain en él, y reveló que el club francés se puso en contacto con él incluso antes del inicio del Mundial.

Dijo: "En realidad, incluso antes de que empezara el Mundial, ya se habían puesto en contacto con nosotros. Para nosotros, era muy importante que el Paris Saint-Germain estuviera interesado en ficharte. Así que sí, quería venir aquí, y al final ya estoy aquí".