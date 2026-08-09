Tonali pierde la cabeza en un amistoso: chispas y empujones durante el Tottenham-Getafe

No faltaron los chispazos en el amistoso entre Tottenham y Getafe, que terminó 1-1. Quien acaparó la atención, en negativo, fue Sandro Tonali, protagonista de un tenso enfrentamiento con el centrocampista español Mario Martín.





Tras un choque durante el juego, el centrocampista italiano reaccionó de manera vehemente, llegando a propinar una serie de empujones al rival. Un exceso de nerviosismo que encendió de inmediato los ánimos sobre el campo, obligando a sus compañeros a intervenir para evitar que la situación se descontrolara.



