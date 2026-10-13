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DENMARK-SPORT-FBL-FRANK-PORTRAITAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

Thomas Frank se perfila como el principal candidato para sustituir a Alvaro Arbeloa en el Fulham

T. Frank
Álvaro Arbeloa
Fulham
Premier League
Tottenham

Thomas Frank, exentrenador del Tottenham Hotspur, encabeza la lista de candidatos del Fulham para el banquillo si el club decide destituir a Alvaro Arbeloa. El técnico español está sometido a una enorme presión en Craven Cottage después de que una racha inicial sin victorias dejara al equipo del oeste de Londres en el último puesto de la Premier League.

  • Frank se perfila como el principal objetivo

    Según talkSPORT, Frank es ahora el principal candidato a ocupar el banquillo de Craven Cottage si Arbeloa es destituido. El futuro del técnico español pende de un hilo después de que el Fulham quedara descolgado en el último puesto de la tabla sin ganar ninguno de sus seis primeros partidos de la temporada. Aunque logró empates meritorios ante el Liverpool y el Manchester United, esos escasos dos puntos han dejado muy preocupada a la directiva del club.

  • imago-sport-1084322653.jpgEvery Second Media

    Se intensifica la creciente tensión en el vestuario

    La situación de Arbeloa habría empeorado aún más tras una desmoralizadora derrota por 2-1 en el tiempo de descuento a domicilio ante el Ipswich Town el pasado fin de semana. A los problemas sobre el terreno de juego se suman las tensiones internas, después de que surgieran informaciones sobre un enfrentamiento entre el exentrenador del Real Madrid y varios jugadores importantes del primer equipo. Aun así, el técnico, muy cuestionado, plantó cara a las duras críticas posteriores al partido y rechazó que la creciente presión le estuviera pasando factura.

  • Otras opciones entran en la lista de candidatos de la directiva

    Frank ya estaba en el radar del Fulham durante el verano, tras la marcha de Marco Silva al Benfica. Sin embargo, según talkSPORT, el danés, sin trabajo desde que el Tottenham lo destituyó en febrero, exigiría un sueldo elevado. Además del exentrenador del Tottenham, Kieran McKenna, antiguo técnico del Ipswich Town, también sigue en la lista de alternativas que maneja la directiva.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Los partidos decisivos determinan el futuro del entrenador

    Los dos próximos partidos parecen decisivos para el futuro de Arbeloa, empezando por un encuentro clave en casa contra el recién ascendido Hull City el sábado. Una posterior visita al Coventry City será otra cita que deberán ganar si quieren elevar la moral del equipo y alejarse de la zona de descenso. Si Arbeloa no consigue sumar todos los puntos en ambos partidos, se espera que la directiva lo destituya antes del parón de selecciones de noviembre.

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