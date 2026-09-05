Walcott admitió que le habría gustado que el Arsenal hubiera fichado a Rogers antes que el Chelsea, según informó Metro. El Arsenal reforzó su plantilla con Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis, pero se quedó sin varios grandes objetivos ofensivos. El Chelsea de Xabi Alonso acabó irrumpiendo para fichar a Rogers en una enorme operación de 117 millones de libras poco después del Mundial.

Al elegir entre Tzolis y Rogers para un once combinado, Walcott no ocultó su decepción por la oportunidad perdida. "Tzolis, me gusta, pero es Rogers", dijo Walcott. "Deberíamos haberlo fichado, qué se le va a hacer".