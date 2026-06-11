Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora

Traducido por

«The Last Dance»: el último Mundial de Messi y Cristiano. Para CR7, este tiene más valor

World Cup
C. Ronaldo
L. Messi
Argentina
Portugal

Uno busca su segundo título mundial, el otro intenta alcanzar a su eterno rival: Messi y Ronaldo, el último baile en el Mundial.

Llegó el momento: la última vuelta de vals, el último duelo a distancia en el escenario más prestigioso. En Estados Unidos será «The Last Dance» para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.


Han pasado veinte años desde su debut mundialista y, desde entonces, el mundo ha cambiado: Italia celebró una noche épica al vencer a Francia en penaltis en Berlín, pero ahora los Azzurri llevan tres ediciones sin clasificarse. Basta mirar a nuestro propio país para entender que hablamos de épocas distintas, marcadas por la era que han escrito La Pulga y CR7.


La suya es la mayor rivalidad que ha visto el fútbol, una de las más grandes en cualquier deporte. Limpia y leal, entre dos campeones que siempre se respetaron y se midieron con goles, asistencias y títulos, viviendo el fútbol con filosofías opuestas. El talento cristalino de Leo frente al trabajo casi obsesivo de Cristiano, capaz de unir calidad y un físico que parecía una máquina perfecta.

  • EL ÚLTIMO BAILE

    El tiempo avanza: Messi cumplirá 39 años durante el Mundial y Ronaldo ya tiene 41. Volver a verlos juntos en una Copa parece una utopía, y la edición de Canadá, Estados Unidos y México podría ser la última para ambos. Aun así, muchos piden que sigan.


    Sobre todo Messi, quien, pese a sus mensajes enigmáticos, disputará su sexto Mundial. Roberto Carlos incluso sugirió un séptimo: «Podría jugar otro, se cuida tanto que podría volver».

    Aun así, lo más probable es que sea la despedida de ambos. Aunque su físico disimula los años, resulta difícil imaginarlos en otro Mundial a los 45.


    La edición de 2026 marcará el fin de una era. ¿Cómo llegan ambos a esta última cita histórica?

    • Anuncios

  • A LA BÚSQUEDA DE LA REPETICIÓN

    Para Messi el objetivo es claro: revalidar el título mundial, algo que ni Maradona consiguió. Las comparaciones con «El Pibe» quedaron atrás. A sus ocho Balones de Oro y 117 goles en 199 partidos con la Albiceleste se suma el triunfo en Catar 2022, que completó su palmarés. Repetir el título con Argentina escribiría otra página de la historia, con él como protagonista.


    Aún hoy es la pieza clave del equipo de Lionel Scaloni, que puede rotar delanteros —Julián Álvarez y Lautaro Martínez ofrecen perfiles distintos— pero nunca renuncia a su capitán.


    Marca, hace marcar, impone el ritmo y crea: los años pasan, pero él sigue decisivo e imprescindible. Llega en excelente forma: marcó 12 goles en 14 partidos con el Inter de Miami en la MLS, tras los 43 en 49 encuentros de 2025. Messi está ahí, una frase banal pero atemporal.

  • LA PRESIÓN SOBRE CR7 SUPONE UN RIESGO PARA PORTUGAL

    Cristiano Ronaldo cerró la temporada con 30 goles en 36 partidos y el título de la Saudi Pro League. Para CR7, este Mundial es especial: lleva la presión de quien persigue un récord.


    El cinco veces Balón de Oro persigue los 1 000 goles (ahora tiene 973) y trata de recortar terreno a su eterno rival. Le falta el Mundial para completar su palmarés y entrar al Olimpo del fútbol. Además, busca su primer gol en la fase eliminatoria de la Copa, asignatura pendiente que le reprochan en Portugal.


    En esta edición, su sueño mundialista cuenta con el mejor respaldo: un plantel profundo y de gran calidad, con los bicampeones de Europa João Neves y Vitinha, más el liderazgo técnico de Bruno Fernandes. Paradójicamente, el peligro es que el grupo corra más rápido que su estrella, a quien Roberto Martínez ha confirmado como eje del proyecto. Por eso, su gestión será clave para las ambiciones de Portugal: le bastaría con ser decisivo en los últimos 20 metros y dejar el trabajo “sucio” a sus compañeros, pero también deberá actuar como pararrayos para que la presión no recaiga sobre los demás. Es la carga y el honor de los más grandes.

  • ¿Cuándo se enfrentarán Messi y Ronaldo?

    ¿Cuándo podrían cruzarse los caminos de Messi y Ronaldo en este Mundial? Es posible que, lejos del guion de una película, se enfrenten mucho antes de la final.


    Todo depende de que Argentina y Portugal ganen sus grupos: la Albiceleste integra el J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que la Seleção está en el K con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.


    Si ambas terminan primeras, como se espera, se verían las caras en cuartos de final. Sería el último duelo mundialista entre Messi y Ronaldo: The Last Dance.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Algeria crest
Algeria
ALG
World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD