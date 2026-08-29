El Real Madrid ha tomado su decisión sobre uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol español, al alcanzar un acuerdo decisivo para su fichaje, tras una encarnizada pugna con el Barcelona y el Villarreal.

Se trata del joven astro Sergio Martínez (19 años), quien atrajo la atención de los grandes clubes españoles desde su irrupción con el primer equipo del Racing de Santander la temporada pasada, cuando el club aún militaba en Segunda División.

Y pese a haber tenido la oportunidad de marcharse durante el pasado mercado invernal, el jugador prefirió quedarse hasta el final de la temporada, en la que el Racing logró el ascenso a LaLiga.

Martínez brilla con el Racing, donde marcó un gol en el empate 2-2 ante el Villarreal en la jornada inaugural de LaLiga.