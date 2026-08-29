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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Superó al Barcelona y a las ofertas de Arabia Saudí: el Real Madrid logra un fichaje de oro

Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
Racing Santander
S. Martinez
Barcelona
Villarreal
Atlético Madrid
1ª División
España
Arabia Saudí

Hasta 2030: el magnetismo del Real Madrid decidió la feroz batalla

El Real Madrid ha tomado su decisión sobre uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol español, al alcanzar un acuerdo decisivo para su fichaje, tras una encarnizada pugna con el Barcelona y el Villarreal.

Se trata del joven astro Sergio Martínez (19 años), quien atrajo la atención de los grandes clubes españoles desde su irrupción con el primer equipo del Racing de Santander la temporada pasada, cuando el club aún militaba en Segunda División.

Y pese a haber tenido la oportunidad de marcharse durante el pasado mercado invernal, el jugador prefirió quedarse hasta el final de la temporada, en la que el Racing logró el ascenso a LaLiga.

Martínez brilla con el Racing, donde marcó un gol en el empate 2-2 ante el Villarreal en la jornada inaugural de LaLiga.

  • El atractivo del Real Madrid decide la cuestión

    El Real Madrid alcanzó un acuerdo para incorporar a Sergio Martínez Montero, centrocampista del Racing de Santander, con un contrato que se extiende hasta el año 2030, según confirmó el diario español "As" este sábado.

    El periódico señala que Martínez se unirá inicialmente a las filas del Real Madrid Castilla, con la posibilidad de participar en los entrenamientos del primer equipo, en un paso que le brinda la oportunidad de desarrollarse bajo la mirada del cuerpo técnico del equipo dirigido por José Mourinho.

    Martínez había comenzado a aparecer con el primer equipo del Racing durante la última parte de la temporada pasada, y disputó 10 partidos en la Segunda División española.

    El diario consideró que el atractivo del Real Madrid y la posibilidad de llegar al primer equipo fueron factores decisivos en la decisión del centrocampista.

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  • El Barcelona, el Atlético y el Villarreal: los intentos por frenar el fichaje

    "As" reveló que, durante los últimos días, el Racing y el jugador recibieron llamadas sucesivas de clubes que buscaban cambiar su destino, entre ellos el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Villarreal, además de clubes de la Premier League, la Bundesliga y la Liga Saudí.

    Subrayó que esos intentos no cambiaron la postura de Martínez, quien se aferró a su decisión de vestir la camiseta del Real Madrid, pese a las otras ofertas que tenía a su disposición.

    Asimismo, señaló que el Real Madrid no intentó activar la cláusula de rescisión del contrato del jugador, que asciende a 3 millones de euros, sino que buscó alcanzar un acuerdo con el Racing para evitar cualquier tensión durante las negociaciones y no dañar la relación con el Racing en el futuro.

    Lee también: "¡Algo terrible!": duras críticas a los árbitros del partido entre el Liverpool y el Nottingham

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