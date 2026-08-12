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Kvara PSGgetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Supercopa de la UEFA, PSG-Aston Villa EN DIRECTO

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Supercopa

El duelo entre los ganadores de la Champions y la Europa League

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, el tradicional duelo entre el ganador de la Champions League y el de la Europa League. Los vigentes campeones de Europa de Luis Enrique se miden al Aston Villa de Unai Emery. El PSG llega a esta cita impulsado por el título de la Champions League conquistado la pasada temporada, el segundo consecutivo. El Aston Villa quiere poner el broche a una temporada extraordinaria levantando otro trofeo. Tanto el PSG como el Aston Villa cuentan con un triunfo en esta competición: los franceses ganaron en 2025, al derrotar al Tottenham por 6-5 en los penaltis, mientras que los ingleses vencieron en 1982, al superar al Barcelona en la doble final (0-1 y 3-0 en la prórroga).


Todo listo para las 21:00, arbitra el somalí Omar Artan, que había sido excluido de forma clamorosa del Mundial a causa del visado que le negaron Estados Unidos para acceder al país.


PSG-ASTON VILLA

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    PSG-ASTON VILLA

    GOLEADORES:


    PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitina, Zaire-Emery; Akliouche, Doué, Kvaratskhelia. Ent.: Luis Enrique


    ASTON VILLA (4-4-2): Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; McGinn, Joao Gomes, Kamara, Hemmings; Buendia, Madjo. Ent.: Emery


    ÁRBITRO: Artan (Somalia)

    AMONESTADOS:

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