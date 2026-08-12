Supercopa de la UEFA, PSG-Aston Villa EN DIRECTO

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan en el Red Bull Arena de Salzburgo por la Supercopa de la UEFA, el tradicional duelo entre el ganador de la Champions League y el de la Europa League. Los vigentes campeones de Europa de Luis Enrique se miden al Aston Villa de Unai Emery. El PSG llega a esta cita impulsado por el título de la Champions League conquistado la pasada temporada, el segundo consecutivo. El Aston Villa quiere poner el broche a una temporada extraordinaria levantando otro trofeo. Tanto el PSG como el Aston Villa cuentan con un triunfo en esta competición: los franceses ganaron en 2025, al derrotar al Tottenham por 6-5 en los penaltis, mientras que los ingleses vencieron en 1982, al superar al Barcelona en la doble final (0-1 y 3-0 en la prórroga).





Todo listo para las 21:00, arbitra el somalí Omar Artan, que había sido excluido de forma clamorosa del Mundial a causa del visado que le negaron Estados Unidos para acceder al país.





PSG-ASTON VILLA

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