Stefano Fiore a CM: «Aquella vez que Stam me lanzó entre las plantas de Formello»

Han pasado veinte años desde la victoria de Italia en el Mundial, pero Stefano Fiore todavía lo recuerda. Con un poco de pesar, por no haber formado parte de aquel equipo a pesar de estar en la convocatoria de Marcello Lippi. ¿El motivo? El propio interesado nos lo explica en nuestra entrevista: «Probablemente fue el año más importante de mi carrera —cuenta Fiore—, pero los enfrentamientos que tuve con Ranieri en el Valencia me hicieron perder la convocatoria de la selección y perderme el Mundial de 2006, a pesar de que en ese periodo formaba parte del grupo de la selección. Fue Ranieri quien me quiso con todas sus fuerzas en España, pero luego se centró en sus propios intereses y no me dejó jugar». Tras algunas experiencias en el cuerpo técnico de Massimo Oddo, hoy el excentrocampista está a la espera de un nuevo proyecto que le convenza y, mientras tanto, ha puesto en marcha la máquina del tiempo para repasar su carrera entre anécdotas y entresijos.



