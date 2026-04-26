Sospechas candentes tras la lesión: ¿Kylian Mbappé está «harto» del Real Madrid?

Mbappé, con contrato hasta 2029, fue sustituido por problemas en la rodilla a diez minutos del final del empate ante el Real Betis. Sin él, el Madrid encajó el gol del empate al final del partido, lo que aleja aún más el título de liga. El tanto de Héctor Bellerín llegó tras una supuesta falta sobre Ferland Mendy, que enfureció al técnico Álvaro Arbeloa, y un error de Antonio Rüdiger.

Al final del partido, la afición del Real Madrid se enfadó, sobre todo por la sustitución del francés, según especuló el reportero Tomás Roncero en la Cadena SER: «No tenían la sensación de que Mbappé se hubiera retirado lesionado. Parecía que no quería darlo todo».

Marca fue más lejos y tituló: «Mbappé está harto». Según el rotativo, el francés está harto de sus constantes problemas físicos antes del Mundial y de las “ciertas locuras” en el vestuario, pues cada vez le molestan más algunos compañeros.