Sorpresa mayúscula: ¿se hará el Al-Hilal con João Félix?

El nombre del portugués João Félix, organizador de juego del Al-Nassr, se ha vinculado con un fichaje por el Al-Hilal durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Félix se había incorporado a las filas del Al-Nassr en el verano de 2025, procedente del Chelsea inglés, y logró ofrecer un gran nivel, además de guiar a su equipo a conquistar el título de la Roshn Saudi League en su edición pasada.

El mago portugués también se coronó con el premio al mejor jugador de la Roshn Saudi League de la temporada pasada, por lo que su nombre se vincula con una salida tras el final de su contrato el próximo mes de junio, ya que entrará en periodo libre durante enero de 2027.