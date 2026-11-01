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Sorpresa mayúscula: ¿se hará el Al-Hilal con João Félix?

J. Felix
Al Hilal
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
Arabia Saudí

¡Una gran crisis persigue al Al-Nassr saudí!

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El nombre del portugués João Félix, organizador de juego del Al-Nassr, se ha vinculado con un fichaje por el Al-Hilal durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Félix se había incorporado a las filas del Al-Nassr en el verano de 2025, procedente del Chelsea inglés, y logró ofrecer un gran nivel, además de guiar a su equipo a conquistar el título de la Roshn Saudi League en su edición pasada.

El mago portugués también se coronó con el premio al mejor jugador de la Roshn Saudi League de la temporada pasada, por lo que su nombre se vincula con una salida tras el final de su contrato el próximo mes de junio, ya que entrará en periodo libre durante enero de 2027.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¡El Al-Hilal, en el foco!

    La historia comenzó con el reconocido periodista Turki Al-Ajma en su programa "Al-Mansa", a través de la red de canales "Thmanyah", donde preguntó a Tarek Al-Tuwaijri, exdirector ejecutivo del club Al-Hilal, sobre sus publicaciones en las que habló sobre la posibilidad de que "El Líder" fichara a Joao Félix.

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    Al-Tuwaijri le respondió diciendo: "Deseo, en primer lugar, que Félix no se marche de la Roshn League, y si el Al-Hilal logra ficharlo, eso sería bueno, y lo mismo aplica para el Al-Ittihad y el Al-Ahli".

    Y lo que encendió la conversación entre ambos fue la sensación de Turki Al-Ajma de que Al-Tuwaijri conocía alguna información, en medio de los rumores existentes sobre la dificultad de renovar el contrato de Félix.

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  • ¿Qué ha aportado Félix con el Al-Nassr?

    Félix ha logrado grandes cifras con el Al Nassr hasta este momento, ya que ha disputado 60 partidos entre las distintas competiciones locales y continentales, aportando 58 contribuciones goleadoras.

    El mago portugués ha conseguido marcar 31 goles y dar 27 asistencias, y en el último partido que disputó el internacional contra el Al Khaleej logró fabricar 4 goles.

    Esta es la primera vez que un jugador del Al Nassr consigue dar 4 asistencias en un solo partido en la historia del club.

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