Sorpresa en el BVB: ¿se caerá un fichaje estrella que parecía hecho?

Según estas informaciones, el Salzburgo pide unos 25 millones de euros de traspaso base, más bonificaciones de entre cuatro y seis millones por el defensa central de 19 años. En total, la operación podría superar los 30 millones de euros.

Las negociaciones entre ambos clubes continúan, y el BVB, con el director deportivo Lars Ricken y el técnico Ole Book, trata de rebajar esa cifra.

Previamente, kicker y Sky informaron de forma coincidente que el traspaso estaba a punto de cerrarse. Al parecer, el BVB ya se había puesto de acuerdo con Gadou en un «contrato a largo plazo», y las conversaciones entre los clubes también se encontraban en la recta final.