Sorpresa: el Liverpool escuchará ofertas por Virgil van Dijk, ya no es «intocable»

Según TEAMtalk, Liverpool ha cambiado de postura sobre Van Dijk tras una temporada frustrante en la que la campaña liguera se tambaleó y el entrenador Arne Slot abandonó el club. El defensa, de 34 años, renovó hasta 2025, pero el club se arrepiente de esas condiciones tras quedarse sin títulos. Tras las salidas de Mohamed Salah y Andy Robertson, la directiva ha informado al nuevo entrenador, Andoni Iraola, de que el capitán ya no es indispensable.







