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Sorpresa: el Liverpool escuchará ofertas por Virgil van Dijk, ya no es «intocable»
Van Dijk ya no es intocable en el Liverpool
Según TEAMtalk, Liverpool ha cambiado de postura sobre Van Dijk tras una temporada frustrante en la que la campaña liguera se tambaleó y el entrenador Arne Slot abandonó el club. El defensa, de 34 años, renovó hasta 2025, pero el club se arrepiente de esas condiciones tras quedarse sin títulos. Tras las salidas de Mohamed Salah y Andy Robertson, la directiva ha informado al nuevo entrenador, Andoni Iraola, de que el capitán ya no es indispensable.
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Amorim busca un fichaje de ensueño
El AC Milan ha consultado a intermediarios para valorar el fichaje del veterano defensa. Según la prensa italiana, el nuevo técnico rossonero, Rubén Amorim, lo considera su prioridad en el mercado. Aunque la Liga de Arabia Saudí, la MLS y clubes turcos también muestran interés, el Liverpool no forzará la salida de su capitán, pero escuchará ofertas serias.
Las opciones defensivas se están agotando
La posible marcha del defensa central se produce cuando las opciones defensivas del Liverpool ya son limitadas. Ibrahima Konaté ya ha abandonado el club y el futuro de Joe Gómez es incierto, con menos de un año de contrato. Aunque el club puede volver a fichar a Jarell Quansah en 2027, la salida de Van Dijk obligaría a buscar un sustituto de peso de forma inmediata en el mercado.
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Reconstruir la plantilla es un reto.
Iraola asume un calendario de pretemporada complejo al liderar una plantilla en transformación. Debe definir su defensa antes del cierre del mercado, pues el Liverpool visitará al Newcastle United el 23 de agosto en la Premier League.
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