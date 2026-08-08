Sin jugar: ¿cómo obligó Yassine Bounou al Al-Hilal a tomar la decisión más difícil?

Según las últimas novedades, el Al-Hilal optó por mantener al marroquí Yassine Bounou y no aceptar su salida, pese a los informes que vincularon al guardameta con una posible marcha del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano.

La permanencia de Bounou significa que el arquero marroquí seguirá encabezando la lista de opciones del Al-Hilal en la nueva temporada, después de que existiera la intención de realizar un cambio en la portería y reordenar la lista de extranjeros.

La decisión no estuvo relacionada únicamente con el deseo del Al-Hilal de conservar a uno de los porteros más destacados del equipo, sino que llegó como resultado de una evaluación clara de las opciones disponibles en la plantilla, especialmente ante la ausencia de un sustituto que ofrezca al cuerpo técnico las mismas garantías.