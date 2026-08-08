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Sin jugar: ¿cómo obligó Yassine Bounou al Al-Hilal a tomar la decisión más difícil?

FEATURES
Y. Bounou
Al Hilal
1ª División
Marruecos
Arabia Saudí

El león de Marruecos hace historia

El Al-Hilal planeaba realizar cambios notables en su lista de porteros antes del comienzo de la nueva temporada, pero algunos acontecimientos dentro del equipo obligaron a la directiva a replantearse por completo sus cálculos.

Entre el deseo de renovar y el de mantener una plantilla más flexible, «El Líder» se encontró ante una decisión que no figuraba en sus planes iniciales.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono continúa pese a todos los pronósticos

    Según las últimas novedades, el Al-Hilal optó por mantener al marroquí Yassine Bounou y no aceptar su salida, pese a los informes que vincularon al guardameta con una posible marcha del equipo durante el actual mercado de fichajes de verano.

    La permanencia de Bounou significa que el arquero marroquí seguirá encabezando la lista de opciones del Al-Hilal en la nueva temporada, después de que existiera la intención de realizar un cambio en la portería y reordenar la lista de extranjeros.

    La decisión no estuvo relacionada únicamente con el deseo del Al-Hilal de conservar a uno de los porteros más destacados del equipo, sino que llegó como resultado de una evaluación clara de las opciones disponibles en la plantilla, especialmente ante la ausencia de un sustituto que ofrezca al cuerpo técnico las mismas garantías.

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  • Al Rubaie y Al Owais no resolvieron la ecuación

    El Al-Hilal contaba con la dupla de Mohammed Al-Rubaie y Mohammed Al-Owais como opciones locales en la portería, pero el nivel que ambos mostraron no fue suficiente para convencer a la directiva de que el equipo podía prescindir de Bono sin verse afectado en lo deportivo.

    Por lo tanto, la idea de la salida de Bono se volvió más complicada, sobre todo porque el equipo afronta una temporada cargada de compromisos y necesita a un portero que posea la experiencia y la capacidad para lidiar con los grandes partidos.

    Y así, la cuestión pasó de ser un deseo de cambiar la plantilla a una necesidad deportiva, después de que las opciones alternativas demostraran que prescindir de Bono en este momento podría representar un riesgo mayor que mantenerlo.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La decisión más difícil: Bono trastoca los planes

    La continuidad de Bounou representa una decisión difícil para el Al-Hilal, pues fue en contra de las expectativas previas sobre el futuro del guardameta, aunque al mismo tiempo parece una decisión lógica desde el punto de vista técnico.

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    El Al-Hilal no puede afrontar una nueva temporada con un portero que no esté preparado para soportar la presión, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo compite por títulos nacionales y continentales, y cualquier error en esta posición podría tener un coste muy alto.



    De este modo, Bounou obligó prácticamente al Al-Hilal a reconsiderar sus cálculos, y así el guardameta marroquí seguirá presente en el proyecto durante la nueva temporada, después de que su nombre figurara como candidato a abandonar el equipo.

    Y al final, mantener a Bounou podría ser la opción más segura para el Al-Hilal, aunque no fuera la decisión que la directiva deseaba tomar desde el principio, ya que la solidez de las alternativas no era suficiente para sustituir a un portero del calibre y la experiencia del internacional marroquí.

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