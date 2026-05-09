«Sin duda»: Lionel Messi elige al mejor jugador de la nueva generación

Tras la salida de Messi en 2021, el Barça buscaba un sucesor. Ahora lo ha encontrado en este joven de 18 años, ya entre los mejores del mundo. En el último Balón de Oro quedó segundo, solo por detrás de Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

En Barcelona confían tanto en él que ya le han entregado el legendario dorsal número diez, el mismo que lució Messi en el Camp Nou.