La temporada 2026/2027 del Sevilla ha comenzado con una actitud claramente distinta a como terminó la 2025/2026. 13 puntos, a 2 del puesto de Champions que hoy ocupa el Real Madrid, y, por fin, actuaciones convincentes y entretenidas más allá de algún que otro error.

Y en el 4-2-3-1 de Luis García, quien cada vez encuentra más espacio y se está convirtiendo en un eje central indispensable es el ex del Inter Lucien Agoumé , que por fin está empezando a mostrar todo su potencial y por el que, no por casualidad, ya empiezan a sonar los cantos de sirena del mercado.