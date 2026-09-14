Serie A, Torino-Roma EN DIRECTO

4ª jornada de la Serie A

Torino-Roma

Goleadores:





La Roma quiere el primer puesto. Los hombres de Gian Piero Gasperini, después de tres victorias en tres partidos de liga y el empate en Estambul contra el Fenerbahce, saltan al campo a las 18:30 en el Stadio Grande Torino, ante el Torino de Ignazio Abate, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A: mejor ataque y mejor defensa del torneo para la Roma, con 10 goles marcados y apenas uno encajado, y un super Malen máximo goleador, con 5 tantos anotados, de nuevo en pareja con Paulo Dybala.











