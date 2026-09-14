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Malen Roma Serie AGetty Images

Traducido por

Serie A, Torino-Roma EN DIRECTO

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4ª jornada de la Serie A

Torino-Roma

Goleadores:


La Roma quiere el primer puesto. Los hombres de Gian Piero Gasperini, después de tres victorias en tres partidos de liga y el empate en Estambul contra el Fenerbahce, saltan al campo a las 18:30 en el Stadio Grande Torino, ante el Torino de Ignazio Abate, en el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A: mejor ataque y mejor defensa del torneo para la Roma, con 10 goles marcados y apenas uno encajado, y un super Malen máximo goleador, con 5 tantos anotados, de nuevo en pareja con Paulo Dybala.




  • LOS GOLES Y LAS ACCIONES DESTACADAS

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Torino-Roma

    Goleadores

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. Ent. Abate

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Ent. Gasperini

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Maresca

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