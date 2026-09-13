¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Kolo Muani JuventusGetty Images

Traducido por

Serie A, Sassuolo-Juventus EN DIRECTO

Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4ª jornada de la Serie A

Sassuolo-Juventus

Goleadores:


La Juventus de Luciano Spalletti vuelve a escena tras el empate en casa, rescatado in extremis, contra el Milan, en busca de su tercera victoria en la liga en la cuarta jornada de la Serie A, programada para las 20:45 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, ante el Sassuolo de Alberto Aquilani, que suma 4 puntos, con una victoria, un empate y una derrota. El objetivo de la Juventus es alcanzar a la Lazio con 10 puntos en el primer puesto de la clasificación, a la espera de los partidos de Inter y Roma, que se juegan mañana, pero enfrente tendrá a un rival nada sencillo. Randal Kolo Muani busca su primera alegría en la liga; atención en el Sassuolo a Adzic, cedido precisamente por la Juventus.



  • Los goles y las acciones más destacadas:

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Sassuolo-Juventus

    Goleadores:


    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. Ent. Aquilani.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Ent. Spalletti.

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Sacchi

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV