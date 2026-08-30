Serie A, Napoli-Como EN DIRECTO

Serie A, 2.ª jornada





Napoli-Como

Goleadores:





Napoli contra Como, Massimiliano Allegri contra Cesc Fàbregas: un duelo de filosofías nunca banal. A las 18:30, en el Estadio Maradona de Nápoles, se disputa el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Serie A, entre Napoli y Como, el gran partido de la jornada entre dos equipos que disputan la Champions League y que también aspiran a la conquista del Scudetto. El Napoli llega a esta cita con 3 puntos, fruto de la victoria por 2-0 en el campo del Genoa, mientras que el Como empató 1-1 en casa del Udinese.











