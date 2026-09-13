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Hojlund NapoliGetty

Traducido por

Serie A, Napoli-Bolonia EN DIRECTO

SSC Nápoles vs Bologna
SSC Nápoles
Bologna
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4.ª jornada de la Serie A

Napoli-Bolonia

Goleadores:



Tres puntos o crisis. El Napoli de Massimiliano Allegri no tiene alternativa, después de las tres derrotas consecutivas entre liga, contra Como e Inter, y Champions League, contra el Arsenal, y la única y sufrida victoria contra el Genoa en la primera jornada: a las 18:00, en el Maradona, llega el Bolonia de Domenico Tedesco, que viene del empate in extremis contra el Sassuolo y de dos derrotas, obligado a sacar un resultado en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Serie A. El Napoli no puede fallar, pero no cuenta con Anguissa, Alisson y McTominay.




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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Napoli-Bolonia

    Goleadores:


    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. Ent. Allegri

    BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Moro; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. Ent. Tedesco


    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Bonacina

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