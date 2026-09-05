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Lautaro Martinez InterGetty Images

Traducido por

Serie A, Inter-Napoli EN DIRECTO

Inter Milán vs SSC Nápoles
Inter Milán
SSC Nápoles
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Serie A.

3.ª jornada de la Serie A

Inter-Napoli

Goleadores:


El duelo por el Scudetto por excelencia, el que ha marcado las últimas temporadas, llega pronto, en la tercera jornada de la Serie A: a las 18:00 en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, el Inter de Cristian Chivu, vigente campeón de Italia, se enfrenta al Napoli de Massimiliano Allegri, subcampeón, en el partido entre los dos equipos que se han repartido los últimos títulos de campeones de Italia. El arranque esta temporada, sin embargo, ha sido diferente, con el Inter líder de la clasificación con 6 puntos tras dos victorias, y el Napoli llegando de la derrota en casa ante el Como, después de la victoria en Génova. Si el Inter lograra ganar, ya serían 6 los puntos de distancia entre los dos contendientes.






  • Los goles y las acciones más destacadas

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Inter-Napoli

    Goleadores:

    INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, ZIelinski, Dimarco; Lautaro, P. Esposito. Ent. Chivu

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson. Ent. Allegri.

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Sozza

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