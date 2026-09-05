Serie A, Inter-Napoli EN DIRECTO

3.ª jornada de la Serie A

Inter-Napoli

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El duelo por el Scudetto por excelencia, el que ha marcado las últimas temporadas, llega pronto, en la tercera jornada de la Serie A: a las 18:00 en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán, el Inter de Cristian Chivu, vigente campeón de Italia, se enfrenta al Napoli de Massimiliano Allegri, subcampeón, en el partido entre los dos equipos que se han repartido los últimos títulos de campeones de Italia. El arranque esta temporada, sin embargo, ha sido diferente, con el Inter líder de la clasificación con 6 puntos tras dos victorias, y el Napoli llegando de la derrota en casa ante el Como, después de la victoria en Génova. Si el Inter lograra ganar, ya serían 6 los puntos de distancia entre los dos contendientes.



















