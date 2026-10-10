Serie A, Genoa-Fiorentina EN DIRECTO

Serie A, 6.ª jornada

Genoa-Fiorentina

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Tras tres largas semanas de parón por las selecciones, la Serie A vuelve a la acción con el programa de la sexta jornada en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, donde a las 15:00 el Genoa de Daniele De Rossi, todavía sin victorias en liga, recibe a la Fiorentina de Paolo Vanoli, en recuperación tras la destitución de Fabio Grosso. Los ligures son penúltimos en la clasificación, con apenas un punto sumado hasta ahora, mientras que los viola tienen cuatro, pero siguen igualmente en la zona baja de la tabla.



