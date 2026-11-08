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Serie A, Fiorentina-Juventus EN DIRECTO

Sigue con nosotros EN DIRECTO la undécima jornada de la Serie A.

Serie A, 11.ª jornada

Fiorentina-Juventus 1-0

Goleador: 4' Pellegrino (F)

La Juventus de Luciano Spalletti ya no puede fallar en la liga y el partido de esta noche nunca es uno más: la cita es a las 20:45 en el Estadio Artemio Franchi de Florencia, ante la Fiorentina de Paolo Vanoli, en el último partido del domingo de la undécima jornada de la Serie A. La Juventus llega tras vencer al Napoli, pero ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos y ocupa el séptimo puesto, ya a siete puntos del AC Milan, cuarto clasificado. Por eso no puede permitirse tropiezos, también para proteger el futuro del técnico toscano. La Fiorentina, en cambio, es decimoquinta, a un punto de la zona de descenso.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS

    10' - Responde la Juventus, de nuevo en un saque de esquina: McKennie se anticipa a los defensas y cabecea, pero el balón sale por poco.

    4' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA ENSEGUIDA, PELLEGRINO! Saque de esquina desde la izquierda de Pedro Goncalves. El argentino se eleva, bate a Vicario y firma el 1-0, celebrándolo como Batistuta.

  • EL ACTA DEL PARTIDO

    Fiorentina-Juventus 0-0

    Goleadores:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Entr. Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Entrenador: Luciano Spalletti

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Colombo

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