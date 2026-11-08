Serie A, Fiorentina-Juventus EN DIRECTO

Serie A, 11.ª jornada
Fiorentina-Juventus 1-0
Goleador: 4' Pellegrino (F)
La Juventus de Luciano Spalletti ya no puede fallar en la liga y el partido de esta noche nunca es uno más: la cita es a las 20:45 en el Estadio Artemio Franchi de Florencia, ante la Fiorentina de Paolo Vanoli, en el último partido del domingo de la undécima jornada de la Serie A. La Juventus llega tras vencer al Napoli, pero ha perdido dos de sus últimos cuatro partidos y ocupa el séptimo puesto, ya a siete puntos del AC Milan, cuarto clasificado. Por eso no puede permitirse tropiezos, también para proteger el futuro del técnico toscano. La Fiorentina, en cambio, es decimoquinta, a un punto de la zona de descenso.