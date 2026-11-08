Serie A, Fiorentina-Juventus EN DIRECTO

10' - Responde la Juventus, de nuevo en un saque de esquina: McKennie se anticipa a los defensas y cabecea, pero el balón sale por poco.

4' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA ENSEGUIDA, PELLEGRINO! Saque de esquina desde la izquierda de Pedro Goncalves. El argentino se eleva, bate a Vicario y firma el 1-0, celebrándolo como Batistuta.