Con su contundente victoria por 6-0 (3-0) en el segundo partido de la fase de grupos contra Catar, el coanfitrión abrió las puertas de la fase eliminatoria; sin embargo, una terrible lesión de Ismael Koné empañó el ambiente festivo en el BC Place de Vancouver.
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Seis goles, dos tarjetas rojas y una lesión espantosa: Canadá celebra una goleada ante Catar
«Queríamos jugar de tal forma que el público se emocionara. Hoy, 40 millones de canadienses podrán decir que estuvieron en el estadio. ¡Menudo partido ha hecho nuestro equipo!», declaró el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch. Sin embargo, también hubo un gran contratiempo: la lesión de Kone.
Con el marcador 3-0, el centrocampista de 24 años sufrió una grave lesión en la pierna izquierda tras una falta de Assim Madibo (minuto 51), que dejó una deformación evidente. Jugadores y espectadores quedaron conmocionados; Jonathan David, autor de dos goles, tuvo que ser consolado con lágrimas en los ojos.
«Es una gran pérdida, pero se recuperará. Le daremos los mejores médicos», afirmó Marsch. Madibo, visiblemente afectado, recibió roja tras la revisión del vídeo. El incidente desencadenó un altercado al final del partido.
Antes, Cyle Larin (16’) y David, autor de tres goles (29’, 45’+3), habían desatado la euforia con sus tantos. Nathan Saliba, que reemplazó a Kone (63'), un autogol de Mohamed Manai (75') y otra vez David (90'+2) ampliaron la ventaja de Canadá, que jugaba con doble superioridad numérica tras la roja a Homam Ahmed (34') por una entrada arriesgada.
Canadá puede asegurarse el primer puesto del grupo frente a Suiza
En el último partido de la fase de grupos, el 24 de junio contra Suiza —con la que empata a puntos—, Canadá puede asegurar el primer puesto del Grupo B. No es poco: el ganador jugará dieciseisavos y, de pasar, octavos en Vancouver.
Aunque Davies, recuperado de su lesión en el muslo, entró en la convocatoria por primera vez desde marzo de 2025, los anfitriones dominaron desde el principio. ¿Exceso de ganas ante los casi 50 000 aficionados? Sin importancia. El gol de Larin, quien aprovechó con calma un rebote tras un disparo bloqueado de Richie Laryea —sustituto de Davies—, metió de lleno a «Les Rouges» en el partido.
En el debut ante Bosnia y Herzegovina (1-1), el jugador de 31 años había rescatado un punto como revulsivo. Luego las críticas recayeron sobre el desafortunado David, quien, pese a ser el nueve titular, aún no había visto puerta. Marsch lo defendió: «Abróchense los cinturones, el jugador de la Juventus marcará». Dicho y hecho: primero marcó un golazo de volea tras girarse, y luego remató a puerta vacía.
Sin rastro de Catar, la afición canadiense estalló de alegría. La lesión de Koné heló el ambiente; entre aplausos, el mediocentro se retiró saludando. Saliba, tras marcar, levantó la camiseta de su compañero.