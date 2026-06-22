Se insta al Tottenham a «apostar» por Igor Thiago como posible sustituto de Harry Kane

Thiago firmó una temporada sensacional: marcó 22 goles con los Bees y quedó justo detrás de Erling Haaland en la lucha por la Bota de Oro de la Premier League. Su ascenso ha sido meteórico desde que llegó a Londres procedente del Club Brugge en 2024, a pesar de los contratiempos iniciales por lesiones. Anderton está convencido de que Thiago aporta una eficacia ante la portería que las opciones actuales, como Richarlison y Dominic Solanke, aún no han demostrado de forma constante con la camiseta de los Spurs.

Sobre la plantilla actual, Anderton fue claro: «Richarlison no es un goleador; presiona, desborda y molesta a los rivales, pero ¿bastará para un equipo que aspire a los primeros cinco puestos?».

Aunque confía en Solanke, duda de que pueda sustituir a Kane: «No creo que pueda reemplazar a Harry... Necesitamos un goleador. Espero que Solanke sea ese goleador».