La idea de contratar a alguien dedicado al desarrollo de los jugadores cedidos no es nueva: los planes se remontan a la época de Sebastian Kehl, predecesor de Book. En el club amarillo creen que aún pueden optimizar el potencial de los cedidos de la cantera y, en la medida de lo posible, facilitar que más talentos den el salto al primer equipo. Tras una convocatoria pública, Hille superó a más de 300 candidatos.

El trabajo de este hombre de 45 años consiste, entre otras cosas, en ocuparse continuamente de los jugadores cedidos y, también antes de cerrar los acuerdos, en asegurarse de que los clubes de destino encajen de forma óptima con los futbolistas del BVB.