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Se decide el futuro de Antonio Rüdiger tras el comunicado oficial del Real Madrid
Los Blancos se hacen con un pilar defensivo
El defensa central, de 33 años, ha renovado por doce meses, así que liderará la zaga en la temporada 2026-27. El Madrid quería retener al exjugador del Chelsea, especialmente tras las salidas de Dani Carvajal y David Alaba. Aunque el jugador pedía dos años, acabó aceptando la política del club de ofrecer contratos de una temporada a los futbolistas más veteranos.
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La directiva del Bernabéu confirma las nuevas condiciones
El club anunció el éxito de las negociaciones en un comunicado oficial, que el jugador compartió enseguida en redes sociales.
El club informó: «El Real Madrid CF y Antonio Rüdiger han acordado ampliar el contrato de nuestro jugador, lo que le mantendrá en el club hasta el 30 de junio de 2027».
Rüdiger lo compartió en su cuenta de X con un mensaje breve: «Mi club 🤍🤍🤍».
La fortaleza se ve recompensada tras superar las lesiones
Desde su llegada al Real Madrid en 2022, Rüdiger se ha convertido en un líder clave en el vestuario, pese a una temporada complicada por lesiones. El defensa se operó y viajó a Londres para recibir tratamientos especializados contra un dolor crónico que le impedía jugar al 100 %. Su capacidad de resistir y seguir jugando ha aumentado su prestigio ante la directiva y la afición.
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El reencuentro con Mourinho supone un nuevo comienzo
Tras recuperar su mejor nivel en las últimas jornadas, Rüdiger quiere dejar atrás sus problemas. El defensa central debe afianzar su puesto de titular con el nuevo entrenador, José Mourinho. Por ahora, su foco está en el Mundial 2026 y en el próximo partido de Alemania contra Costa de Marfil, el sábado.