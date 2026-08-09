Parece que el mercado de fichajes del Paris Saint-Germain avanza de forma tranquila, pero esta impresión, contraria a la realidad, es la mejor prueba del buen trabajo que están realizando Luis Enrique y Luis Campos.

Desde la llegada de Enrique, el PSG dejó de contratar estrellas a cualquier precio y empezó, en cambio, a incorporar elementos capaces de mejorar al equipo por cantidades razonables.

En este contexto trabaja el Paris Saint-Germain este verano: el club francés ha encontrado destinos para jugadores que no entraban en los planes de Enrique, además de lograr venderlos por buenas cantidades.

Gonçalo Ramos se marchó al Milan, mientras que Randal Kolo Muani se fue a la Juventus, Kang-in Lee se trasladó al Atlético de Madrid y Noham Kamara partió hacia el Lyon. En cuanto a las incorporaciones, el Paris Saint-Germain solo ha anunciado los fichajes de Magnes Akliouche, procedente del Mónaco, y de Lucas Digne, del Aston Villa, además de Alessandro Longoni en una operación como agente libre.

Francia espera la llegada de Ferran Torres, delantero del Barcelona, que ya había dado su visto bueno para unirse al club francés.

El diario "Sport" señaló en un informe que la probable llegada de Torres esconde otra gran operación en la que trabaja Luis Campos: la del belga Mika Godts, estrella del Ajax.