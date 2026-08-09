¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
St. Louis Cardinals v New York YankeesGetty Images Sport

Traducido por

Se cuece a fuego lento: Torres oculta un fichaje descomunal para el París

Fichajes
M. Godts
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Ajax
España
Francia

Parece que el mercado de fichajes del Paris Saint-Germain avanza de forma tranquila, pero esta impresión, contraria a la realidad, es la mejor prueba del buen trabajo que están realizando Luis Enrique y Luis Campos. 

Desde la llegada de Enrique, el PSG dejó de contratar estrellas a cualquier precio y empezó, en cambio, a incorporar elementos capaces de mejorar al equipo por cantidades razonables.

En este contexto trabaja el Paris Saint-Germain este verano: el club francés ha encontrado destinos para jugadores que no entraban en los planes de Enrique, además de lograr venderlos por buenas cantidades.

Gonçalo Ramos se marchó al Milan, mientras que Randal Kolo Muani se fue a la Juventus, Kang-in Lee se trasladó al Atlético de Madrid y Noham Kamara partió hacia el Lyon. En cuanto a las incorporaciones, el Paris Saint-Germain solo ha anunciado los fichajes de Magnes Akliouche, procedente del Mónaco, y de Lucas Digne, del Aston Villa, además de Alessandro Longoni en una operación como agente libre.

Francia espera la llegada de Ferran Torres, delantero del Barcelona, que ya había dado su visto bueno para unirse al club francés. 

El diario "Sport" señaló en un informe que la probable llegada de Torres esconde otra gran operación en la que trabaja Luis Campos: la del belga Mika Godts, estrella del Ajax.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-NIJMEGENAFP

    Guedes no tiene el mismo impacto mediático que Torres

    El extremo belga no cuenta, en modo alguno, con el impacto mediático que tiene Ferran Torres, quien se ha convertido en una gran estrella tras marcar el gol que dio a España el título del Mundial.

    En un momento en que Torres se ha convertido en una auténtica estrella en suelo estadounidense, el jugador del Ajax aún asumía no haber recibido una llamada de Rudi García para incorporarse al ataque de la selección de Bélgica, pero la llamada del París Saint-Germain ya había llegado.

    Según lo que ha podido confirmar el diario Sport, Godts está muy cerca de fichar por el París por unos 60 millones de euros.

    El extremo belga tiene 21 años, cuenta con un enorme potencial de desarrollo de cara al futuro y juega con su pierna cambiada en la banda izquierda. Destaca por su capacidad para conducir el balón y superar a los rivales en los duelos individuales, además de su buena visión de juego. También dispone de flexibilidad táctica, ya que puede jugar en cualquiera de las posiciones del tridente ofensivo, un requisito que resulta casi imprescindible para sumarse al ataque del técnico español.

    El jugador belga llega tras una temporada en la que ofreció cifras contundentes en los Países Bajos, después de marcar 17 goles y dar 15 asistencias en 44 partidos en todas las competiciones.

    Y ahora Godts está listo para dar un paso competitivo mayor y trabajar a las órdenes de un entrenador que ya ha demostrado, con su gestión de Kvaratskhelia, Doué y Ousmane Dembélé, que sabe trabajar con jugadores de la línea ofensiva.

    Y si no surge ningún imprevisto, Godts podría llegar al París Saint-Germain incluso antes que Ferran Torres.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google