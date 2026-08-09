Sobre el papel, el Al-Hilal parece tener todo lo que necesita cualquier equipo que quiera competir por los títulos: nombres de talla mundial, estrellas con gran experiencia y una plantilla capaz de marcar la diferencia en cualquier partido. Pero el fútbol no se mide únicamente por el número de estrellas, sino por la armonía de los roles y la complementariedad de las posiciones.

Y aquí surge la paradoja en la plantilla del "Líder" antes de la nueva temporada. El Al-Hilal cuenta con nombres que podrían llevar a algunos a describirlo como los "Galácticos", pero al mismo tiempo sufre vacíos evidentes en algunas posiciones, además de otros asuntos que se han convertido en verdaderas crisis debido a la dificultad para desprenderse de ciertos jugadores o para cerrar los reemplazos adecuados.

Y entre las exigencias de Simone Inzaghi, el deseo de la directiva de reconfigurar la plantilla y la dificultad para dar salida a algunos contratos, el Al-Hilal se encuentra ante un mercado que no se limita a incorporar una nueva estrella, sino que pasa por reajustar una plantilla que necesita soluciones más que nombres nuevos.