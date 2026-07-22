Ruido sin nueces... ¿Probará Somerville de la copa de Neymar y Durán en la Roshan?

Según reveló la cadena "The Athletic", Summerville se unirá al Al Hilal por 80 millones de euros, en lo que sería el segundo fichaje más caro en la historia de la liga saudí.

La estrella neerlandesa superó al colombiano Jhon Durán, a quien el Al Nassr incorporó procedente del Aston Villa por 77 millones de euros, mientras que se mantiene por detrás del brasileño Neymar da Silva, fichado por el Al Hilal del Paris Saint-Germain por 90 millones.

Lo curioso es que la oferta del Al Hilal fue casi el doble de la que presentó la Roma, ya que el club italiano envió su tercera y última oferta, ayer martes, por un valor de 46 millones de euros, antes de que "El Líder" interviniera y cerrara el fichaje, según el reputado periodista Ben Jacobs.

Se espera que el extremo neerlandés sea el fichaje más caro durante el mercado de fichajes de verano en la liga saudí, a menos que el propio Al Hilal decida contratar a otro jugador por una cifra mayor, en medio de las restricciones financieras impuestas a los demás clubes.