Ruido sin nueces... ¿Probará Somerville de la copa de Neymar y Durán en la Roshan?

La afición del Al-Hilal teme que se repita lo ocurrido con sus dos fichajes más caros, con Summerville, y que su llegada sea solo mucho ruido y pocas nueces, sin que ofrezca el nivel que se espera de él durante la próxima temporada.
Lo que aumenta ese temor es que el extremo neerlandés solo brilló con fuerza la temporada pasada, cuando marcó 7 goles y dio 5 asistencias en 34 partidos con el West Ham.
En cuanto a la primera temporada de Summerville con el conjunto londinense, fue decepcionante, ya que solo anotó un único gol en 22 partidos, en los que disputó 989 minutos, mientras que apenas logró dar dos asistencias.
Es cierto que ofreció buenas actuaciones en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con la selección de los Países Bajos, y marcó dos goles y dio otras dos asistencias en 4 partidos, pero no fue titular en dos encuentros.
La afición del "Líder" espera que lo que mostró Summerville la temporada pasada no sea una excepción, y que no sea una prolongación de jugadores como Neymar y Durán, que acapararon todo el ruido nada más llegar, sin producir ninguna nuez.