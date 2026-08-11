El jugador de 27 años llega a Anfield con un currículum brillante, tras haber conquistado tres títulos de LaLiga durante su etapa en el Barcelona, donde recientemente fue nombrado capitán del club. Una de las perspectivas más intrigantes de la llegada de Araujo es la posible pareja defensiva que podría formar con el capitán del Liverpool, Van Dijk. El uruguayo no tardó en señalar que el neerlandés ha sido desde hace tiempo una figura a la que ha admirado desde la distancia.

En declaraciones a la web oficial del club, Araujo deshizo elogios hacia su nuevo compañero de equipo al afirmar: "Todos sabemos qué gran jugador es Virgil. Es una auténtica referencia para el equipo y también una especie de modelo y referencia para mí personalmente. Tengo muchas ganas de jugar a su lado, espero, y de pasar tiempo con él tanto dentro como fuera del campo. Me ilusiona tener esa oportunidad y disfrutar aprendiendo de él, jugando junto a él. Con trabajo duro, creo que podemos conseguir cosas buenas juntos, como pareja y como defensa".