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Ronald Araujo señala a Virgil van Dijk como su «modelo a seguir» tras completar su traspaso al Liverpool
Araujo fija su objetivo en formar pareja con Van Dijk
El jugador de 27 años llega a Anfield con un currículum brillante, tras haber conquistado tres títulos de LaLiga durante su etapa en el Barcelona, donde recientemente fue nombrado capitán del club. Una de las perspectivas más intrigantes de la llegada de Araujo es la posible pareja defensiva que podría formar con el capitán del Liverpool, Van Dijk. El uruguayo no tardó en señalar que el neerlandés ha sido desde hace tiempo una figura a la que ha admirado desde la distancia.
En declaraciones a la web oficial del club, Araujo deshizo elogios hacia su nuevo compañero de equipo al afirmar: "Todos sabemos qué gran jugador es Virgil. Es una auténtica referencia para el equipo y también una especie de modelo y referencia para mí personalmente. Tengo muchas ganas de jugar a su lado, espero, y de pasar tiempo con él tanto dentro como fuera del campo. Me ilusiona tener esa oportunidad y disfrutar aprendiendo de él, jugando junto a él. Con trabajo duro, creo que podemos conseguir cosas buenas juntos, como pareja y como defensa".
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Afrontando un rápido traspaso a Anfield
El mercado de fichajes suele avanzar a paso de tortuga, pero para Araujo, el cambio a Merseyside fue una experiencia vertiginosa. El defensa desveló que, una vez que el interés del Liverpool se concretó, la decisión fue instantánea. La oportunidad de jugar a las órdenes de Iraola y unirse a una institución de la talla del Liverpool era demasiado buena como para dejarla pasar, y la logística fue gestionada con una rapidez impresionante por el equipo de captación.
"Todo ocurrió muy, muy rápido, para ser sincero. Quiero dar las gracias al Liverpool por hacer que ese proceso fuera tan rápido, por ponerse en contacto y por su interés. Tuve una conversación con el director deportivo y también con el entrenador. No tuve dudas ni un segundo sobre venir aquí. Es un gran club, una gran institución y es una gran oportunidad para que disfrute de mi fútbol aquí. Estoy deseando saltar al campo y empezar a disfrutar", dijo Araujo.
Abrazando la Premier League y Anfield
Las cualidades físicas de Araujo, su velocidad, su dominio aéreo y su fortaleza, parecen hechas a medida para las exigencias del fútbol inglés. Tras haber desarrollado su carrera en LaLiga, ahora saborea la perspectiva de ponerse a prueba en lo que considera la liga más competitiva del mundo. Más allá de los desafíos técnicos sobre el césped, el atractivo de la legendaria atmósfera de Anfield desempeñó un papel importante en su decisión.
«Sin ninguna duda. Creo que mis cualidades se adaptarán perfectamente a esta liga. Creo que el estilo de juego de la liga inglesa debería ser perfecto para mis cualidades como jugador. Es una liga en la que he querido jugar durante mucho tiempo. Es muy, muy competitiva y algunos dicen, ¿y por qué no?, que es la mejor liga del mundo. Así que estoy lleno de ilusión, lleno de esperanza, con muchas ganas de empezar, eso seguro», señaló.
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Siguiendo el legado uruguayo
Araujo se convierte en el último de una orgullosa lista de uruguayos que han representado al Liverpool, siguiendo la estela del legendario Luis Suárez y del actual delantero Darwin Núñez. Araujo también reveló que recibió un mensaje personal de ánimo de Suárez, que sigue siendo una figura muy querida en Anfield.
"Por supuesto, de niño veía a Luis jugar todos esos partidos fantásticos con el Liverpool. Todos sabemos lo que consiguió, la historia que hizo en este club durante su etapa aquí. Hace solo unos minutos recibí un mensaje suyo deseándome suerte y diciéndome: todo lo mejor, te has unido a un gran club y te deseo lo mejor en tu etapa aquí. Sin ninguna duda, el objetivo es ganar trofeos, ganar cosas", concluyó Araujo.
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